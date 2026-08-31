우리은행, 대학생 홍보대사 '캠퍼스 WOORI 8기' 출범

AI 핵심 요약beta
- 우리은행이 31일 대학생 홍보대사 캠우리 8기를 출범했다.
- 48명은 내년 1월까지 온·오프라인 미션을 수행한다.
- 우리은행은 활동비와 해외점포 탐방 등 혜택을 제공한다.
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우수 활동자 서류전형 우대
[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 우리은행이 대학생 48명으로 구성된 홍보대사 8기를 출범시키고 젊은 세대와의 소통 강화에 나선다.
우리은행은 지난 28일 서울 중구 본점에서 대학생 홍보대사 '캠퍼스 WOORI(캠우리) 8기' 발대식을 열었다고 31일 밝혔다.
캠우리는 우리은행이 대학생들과 직접 소통하고 브랜드와 금융서비스를 알리기 위해 반기마다 운영하는 대학생 홍보대사 프로그램이다. 참가자들은 대학생의 관점에서 우리은행의 상품과 서비스를 소개하고 자체 콘텐츠를 제작하는 등 다양한 홍보 활동을 수행한다.
이번 8기에는 모두 48명이 참여한다. 홍보대사들은 내년 1월까지 약 5개월 동안 우리은행 주요 행사에 참여하고 온·오프라인 미션을 수행한다. 금융상품과 서비스 등을 대학생 눈높이에 맞춰 알리는 콘텐츠 제작도 진행할 예정이다.
우리은행은 참여자들의 활동을 지원하기 위해 매월 활동비와 단체복을 제공한다. 활동 종료 후에는 우수 성과를 낸 팀과 개인에게 별도의 혜택도 마련했다.
최우수 활동팀에는 우리은행 해외점포를 직접 둘러볼 수 있는 탐방 기회를 제공하며, 우수 활동자는 우리은행 입행 지원 시 서류전형에서 우대받을 수 있다.
peterbreak22@newspim.com