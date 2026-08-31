中 제조업 PMI 49.8로 반등, 생산·수요 동반 개선

AI 핵심 요약beta
- 중국이 31일 8월 제조업 PMI를 49.8%로 발표했다.
- 생산과 신규 주문이 늘며 한 달 만에 반등했다.
- 첨단산업 호조에도 PMI 50선 아래라 회복은 제한적이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
첨단기술 제조업 PMI는 52.9%로 확장 국면 유지
[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원= 중국 제조업 경기가 한 달 만에 반등했다. 생산과 신규 주문이 함께 늘어난 가운데 첨단 제조업과 장비 제조업 등 신성장 산업의 경기 호조가 이어지면서 제조업 전반의 회복세가 나타났다. 다만 제조업 PMI가 여전히 경기 확장과 위축을 가르는 기준선인 50을 밑돌아 경기 회복이 본격적인 확장 국면으로 이어졌다고 판단하기에는 이르다는 분석이다.
중국 국가통계국과 중국물류구매연합회는 31일 8월 제조업 구매관리자지수(PMI)가 49.8%로 전월보다 0.6%포인트 상승했다고 발표했다. 조사 대상 21개 업종 가운데 16개 업종의 PMI가 전월보다 상승해 제조업 경기 전반이 개선된 것으로 나타났다.
특히 생산과 수요가 동시에 회복됐다. 8월 제조업 생산지수는 50.4%로 전월보다 0.5포인트, 신규 주문지수는 50.6%로 2.1포인트 각각 상승했다. 생산과 신규 주문 모두 50을 넘어서면서 기업의 생산활동과 시장 수요가 확장 국면에 진입했다. 이에 따라 기업들의 원자재 구매 의향도 높아져 구매량지수는 50.5%로 1.1포인트 상승했다.
업종별로는 전기기계·장비, 컴퓨터·통신 및 전자장비 제조업의 생산과 신규 주문지수가 모두 53%를 웃돌며 빠른 성장세를 보였다. 반면 화학원료·화학제품과 철강 등 일부 전통 제조업은 생산과 신규 주문이 여전히 기준선 아래에 머물러 업종별 경기 차별화가 이어졌다.
중국이 집중 육성하고 있는 신산업의 성장세도 두드러졌다. 장비 제조업 PMI는 51.4%, 첨단기술 제조업 PMI는 52.9%로 모두 확장 국면을 유지했다. 반면 소비재 제조업 PMI는 49.0%, 에너지 다소비 업종은 47.9%에 그쳤지만 각각 전월보다 1.2포인트, 0.9포인트 올라 회복 조짐을 보였다.
원자재 가격 상승으로 제조업 가격지수도 일제히 반등했다. 원자재 구매가격지수는 56.6%로 3.4포인트, 생산자 출고가격지수는 50.4%로 2.6포인트 상승했다. 특히 비철금속 제련·가공업의 두 가격지수가 모두 60%를 웃돌아 원자재와 제품 가격 상승 압력이 뚜렷했다.
기업 규모별로는 대기업의 회복이 두드러졌다. 대기업 PMI는 50.6%로 1.1포인트 상승하며 확장 국면에 들어섰다. 중견기업은 49.4%로 0.3포인트 하락한 반면, 중소기업은 47.9%로 0.5포인트 상승했다.
비제조업 경기는 49.0%로 전월과 같았다. 서비스업 PMI는 49.3%로 보합세를 나타냈지만 우편·통신·위성서비스와 인터넷·소프트웨어·정보기술 서비스업은 55%를 웃돌며 호조를 보였다. 서비스업 경기 전망지수는 55.5%로 높은 수준을 유지했다. 건설업은 폭우와 태풍 등 악천후의 영향으로 46.9%로 0.1포인트 하락했다.
제조업과 비제조업을 합친 종합 PMI 산출지수는 49.5%로 전월보다 0.2포인트 상승했다. 생산과 수요 회복, 첨단 제조업의 성장세가 중국 경제의 경기 하강을 일부 완충하고 있지만, 종합지수와 제조업 PMI가 모두 50을 밑돈 만큼 내수 회복과 전통산업의 부진은 여전히 중국 경제가 풀어야 할 과제로 남았다.
[베이징=뉴스핌] 최헌규 베이징 특파원 chk@newspim.com