트럼프, 조지아 유세서 현대차 7500억 투자 부각…"공화당 아래 잘 나간다"

AI 핵심 요약beta
- 트럼프 대통령이 16일 조지아 유세에서 현대차그룹 투자 성과를 강조했다
- 현대트랜시스는 조지아 공장 확장에 5억6000만달러를 투자한다
- 공장 현대화와 신축으로 320개 신규 일자리를 창출할 계획이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
하이브리드차 부품 생산 확대…신규 일자리 320개
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 도널드 트럼프 미국 대통령이 중간선거 지원 유세에서 현대차그룹의 조지아주 투자 계획을 내세우며 경제 성과를 강조했다. 앞서 주정부가 발표한 현대트랜시스의 생산시설 확장 사업을 언급한 것이다.
트럼프 대통령은 16일(현지시간) 조지아주 댈턴에서 열린 유세에서 현대차그룹이 현지 공장에 5억6000만달러(약 7500억원)를 투자할 계획이라고 밝혔다. 이어 "우리나라는 공화당의 리더십 아래 정말 잘 나가고 있다"며 집권 2기 정책 성과를 부각했다.
해당 투자는 현대차그룹 자동차 부품 계열사 현대트랜시스가 추진하는 사업이다. 브라이언 켐프 조지아 주지사가 지난 8일 투자 계획을 공개했다.
조지아주 정부에 따르면 현대트랜시스는 웨스트포인트에 있는 기존 1·2공장 설비를 현대화하고 3공장을 신축한다. 하이브리드차용 전동화 파워트레인 생산능력을 확대하기 위한 투자다. 파워트레인은 엔진이나 모터의 동력을 바퀴에 전달하는 구동계통이다.
이번 사업으로 현지에서 320개의 신규 일자리가 생길 것으로 조지아주 정부는 예상했다. 현대트랜시스는 행정·관리·생산 분야에서 인력을 채용할 계획이다.
글로벌 법률회사 DLA파이퍼는 지난 14일 현대트랜시스 조지아 법인의 공장 확장과 관련해 경제개발 인센티브 협상 등을 자문했다고 밝혔다. 구체적인 지원 규모와 신규 공장 가동 일정은 공개되지 않았다.
트럼프 대통령은 이날 공화당의 릭 잭슨 조지아 주지사 후보와 마이크 콜린스 연방 상원의원 후보를 지원하기 위해 댈턴을 방문했다. 미국 중간선거는 다음 달 3일 치러진다.
eoyn2@newspim.com