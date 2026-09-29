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공화당 존슨 하원의장, 중간선거 막판 총력전… 선거일까지 22개주 순회

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  • 마이크 존슨 미 하원의장이 28일 중간선거 막판 총력전에 나섰다
  • 존슨 의장은 22개주 40곳 이상 하원 선거구를 돌며 지원 유세했다
  • 쿡 리포트는 민주당 우세가 커져 공화당 과반 상실 가능성을 제시했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

존슨 "공화당 하원 과반 수성 위해 모든 것 쏟아부을 것"
쿡 보고서 "15개 하원 선거구 민주당 우세...공화당 하원 과반 상실 전망"

[워싱턴=뉴스핌] 이상민 특파원 = 공화당의 마이크 존슨 미국 하원의장이 40일도 남지 않은 중간선거일까지 22개주, 40개 이상의 연방 하원 선거구를 방문하는 막판 총력전을 벌인다.

28일(현지시간) 미국 매체 악시오스에 따르면 존슨 의장은 공화당이 수성해야 하는 의석과 민주당으로부터 탈환하려는 의석 비율을 반반씩 나눠 선거구를 방문할 예정이다.

이번 주 루이지애나와 뉴욕 유세를 시작으로 애리조나, 캘리포니아, 콜로라도, 플로리다, 아이오와, 메인, 미시간, 몬태나, 네브래스카, 네바다, 뉴햄프셔, 뉴저지, 뉴멕시코, 노스캐롤라이나, 오하이오, 펜실베이니아, 텍사스, 버지니아, 워싱턴, 위스콘신주를 방문한다.

그는 앞서 지난 8월에도 18개주 52개 도시를 방문해 75개 행사를 소화하며 선거 유세를 벌인 바 있다.

존슨 의장은 이날 성명을 통해 "하원 과반 수성을 위해 전국을 누비며 가진 모든 것을 쏟아부을 것"이라며 "이번 선거가 매우 중요하기 때문이다. 민주당은 사회주의와 공산주의를 받아들였고, 의회에 출마한 후보 중 가장 급진적인 후보들을 공천했다"고 밝혔다.

존슨 의장의 막판 총력 유세는 공화당이 이번 중간선거에서 하원 과반 의석을 상실할 것이라는 분석이 나온 가운데 시작됐다.

◆ 쿡 보고서 "민주당 우세 선거구 208개, 공화당 우세는 205개"

미국 초당파 선거 분석기관인 '쿡 폴리티컬 리포트'(Cook Political Report)는 지난 25일 15개 하원 선거구의 판세 등급을 민주당에 유리한 방향으로 조정했다.

이 조정으로 민주당이 우세한 선거구는 208곳, 공화당이 우세한 선거구는 205곳이며 22곳은 경합지역(Toss Up)으로 분류됐다.

경합지역 가운데 공화당 의원 지역구는 17곳인 반면 민주당 의원 지역구는 5곳에 불과하다.

현재 공화당 우세로 분류된 205개 선거구를 모두 지킨다고 가정할 경우 공화당은 다른 민주당 우세 지역을 뒤집지 않는 한 경합지역 22곳 가운데 최소 13곳을 확보해야 과반인 218석에 도달할 수 있다.

이들 경합지역 가운데 일부는 2024년 대선에서 도널드 트럼프 미국 대통령이 승리했던 지역이다.

하지만 트럼프 대통령의 경제 운영에 대한 불만 등으로 이들 선거구 상당수에서 트럼프 대통령의 지지율이 하락하면서 공화당 후보들에게 부담으로 작용하고 있다는 분석이다.

◆ WSJ '트럼프 지지율 37%'…1990년 이후 중간선거 앞둔 대통령 중 최저

지난 25일 월스트리트저널(WSJ)이 발표한 여론조사에 따르면 트럼프 대통령의 국정수행 지지율은 37%였다. WSJ은 1990년 이후 중간선거를 앞두고 실시한 자사 조사에서 현직 대통령 가운데 가장 낮은 지지율이라고 밝혔다.

쿡 리포트는 현재 민주당이 5~15석을 늘려 내년에 220~230석을 확보하며 하원 과반을 차지하는 시나리오를 가장 가능성이 높은 결과로 제시했다.

이런 가운데 공화당은 민주당보다 우위에 있는 자금력을 막판 선거전에 쏟아붓고 있다. 공화당 하원선거위원회(NRCC)는 민주당 하원선거위원회(DCCC)보다 1,300만 달러 많은 현금을 보유하고 있으며 이를 막판 TV 광고 등에 투입하고 있다.

2일(현지시간) 미국의 대이란 군사작전 관련 브리핑 직후 기자들에게 발언하는 마이크 존슨 하원의장. [사진=로이터 뉴스핌]

smlee@newspim.com

 

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한국 야구, 일본 3-1 제압 금메달 [서울=뉴스핌] 유다연 기자=한국 야구대표팀이 2026 아이치·나고야 아시안게임 결승전에서 일본을 꺾었다. 아시안게임 5연패를 달성했다. 한국은 27일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 대회 야구 결승전에서 일본에 3-1로 승리했다. [서울=뉴스핌] 한국 야구대표팀이 27일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 대회 야구 결승전에서 일본에 3-1로 승리했다. [사진=KBO] 2026.09.27 willowdy@newspim.com 앞서 한국은 지난 25일 일본과 슈퍼라운드 1차전에서 타선이 침묵해 0-5로 패했지만, 이날 결승전에서 승리해 완패를 설욕했다. 이날 승리의 주역은 단연 선발로 나선 곽빈이다. 곽빈은 6.1이닝 동안 111개의 공을 던지며 4피안타 2사사구 9탈삼진 1실점(1자책점)을 기록했다. [서울=뉴스핌] 곽빈이 지난 17일 아시안게임 대표팀 소집 후 연습에서 몸을 풀고 있다. [사진=두산 베어스] 2026.09.27 willowdy@newspim.com 곽빈은 6회까지 이미 92개의 공을 던졌지만 7회에도 마운드에 올라가 투구를 이어갔다. 하지만 7회 1사 1, 2루 상황에서 3루수 사토 유키에게 적시타를 맞았다. 한국 벤치는 곽빈을 내리고 조병현을 대신 올렸다. 곽빈은 아쉬움을 감추지 못하며 마운드를 내려갔다. 곽빈은 지난 21일 처음 치른 대만과 조별리그 경기에서 6이닝 무피안타 2사사구 10탈삼진 무실점을 기록하며 승리를 챙겼다. 한국 야구 국가대표 류지현 감독은 가장 중요한 일전에 곽빈을 선발로 내세웠다. 곽빈은 100개가 넘는 혼신의 역투를 펼쳤지만, 이날 승리를 챙기지는 못했다. 이날 한국 타선은 초반부터 여러 차례 득점 기회를 맞았지만 이를 살리지 못했다. 2회 먼저 1점을 냈지만 7회까지 추가득점에 실패했다. 그 사이 7회 일본에 1-1 동점을 허용했다.  [서울=뉴스핌] 한국 야구대표팀이 27일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 대회 야구 결승전에서 일본에 3-1로 승리했다. [사진=대한체육회] 2026.09.27 willowdy@newspim.com 8회초 타선이 다시 집중력을 발휘했다. 김지찬의 2루타, 조형우의 희생번트, 김주원의 볼넷으로 만들어진 1사 1, 3루 상황에서 이번 대회 내내 부진했던 김도영이 내야 안타를 쳤고, 3루 주자가 역전 득점을 기록했다. 이어 문보경(LG)이 적시타를 날려 2루 주자 정준재를 홈으로 불러들여 3-1까지 달아났다. 8회말 김지찬 실책 속에 1사 2루 위기에 놓인 한국은 박영현을 기용했다. 박영현은 8회말 위기를 실점 없이 막아냈다. 9회에도 마운드에 올라 2사 이후 볼넷에 안타로 1,2루 실점위기에 놓였지만, 시바사키 마사토를 삼진으로 잡으며 경기를 끝냈다. 아시안게임 통산 7번째 금메달을 따낸 한국은 2010 광저우, 2014 인천, 2018 자카르타·팔렘방, 2022 항저우에 이어 5연속 아시아 정상에 올랐다. LG 김영우, 한화 문현빈, SSG 조형우 정준재, 삼성 배찬승 이재현, KT 소형준 오원석, 롯데 최준용 김진욱, KIA 김도영 성영탁 박재현, 두산 최민석 박준순, 키움 김건희까지 이번 우승으로 병역 혜택을 받게 됐다. willowdy@newspim.com 2026-09-27 23:18
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女 핸드볼, 일본 꺾고 8년 만의 금메달 [서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 한국 여자 핸드볼이 일본을 꺾고 8년 만에 아시안게임 정상에 복귀했다. 이계청 감독이 이끄는 한국은 27일 일본 아이치현 이나자와 엔트리오에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 여자 핸드볼 풀리그 최종전에서 일본을 27-23으로 제압했다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 여자핸드볼 국가대표. [사진=대한체육회] 2026.09.19 psoq1337@newspim.com 한국은 6전 전승, 승점 12로 금메달을 확정했다. 일본은 5승 1패(승점 10)로 은메달, 중국은 4승 2패(승점 8)로 동메달을 차지했다. 이번 대회 여자 핸드볼은 7개 팀이 한 차례씩 맞붙는 풀리그 방식으로 진행됐다. 한국과 일본은 나란히 5연승을 거두며 최종전에서 사실상의 금메달 결정전을 치렀다. 한국은 초반부터 주도권을 잡았다. 경기 시작 2분 만에 페널티 스로우로 먼저 실점했지만 류은희와 권한나의 연속 득점으로 곧바로 역전했다. 전반 9분에는 전지연이 수비에서 공을 빼앗은 뒤 김보은의 속공 득점으로 연결하며 6-3까지 달아났다. 일본이 골키퍼를 빼고 필드 선수를 추가하는 파워 플레이로 반격했지만, 한국은 굳건했다. 수비 성공 후 골키퍼 박새영이 빈 골문을 향해 직접 득점하며 9-7을 만들었다. '원포인트 골키퍼' 정진희도 교체 투입된 뒤 7m 스로우를 막아내며 힘을 보탰고, 한국은 전반을 16-12로 앞선 채 마쳤다. 후반 일본의 추격이 거셌다. 한국은 한미슬이 2분 퇴장을 세 차례 받아 코트를 떠나는 악재 속에서 24-22까지 쫓겼다. 그러나 승부처에서 다시 집중력을 발휘했다. 일본이 류은희를 중심으로 한 공격을 견제하자, 전지연과 강은혜가 득점을 보탰다. 박새영은 일본의 속공을 연달아 막아냈다. 류은희도 결정적인 득점을 추가하며 승기를 굳혔다. 이후 한국은 끝까지 리드를 지켜 27-23으로 경기를 마무리했다.  박새영은 전반에 7개와 후반 5개를 합쳐 12번이나 골을 막아 방어율 41％로 금메달 획득에 혁혁한 공을 세웠다. 베테랑 류은희도 이날 6골을 넣으며 힘을 보탰다.  이로써 한국은 2022 항저우 아시안게임 결승에서 일본에 19-29로 패했던 아픔도 씻어냈다. 한국 여자 핸드볼이 아시안게임 금메달을 차지한 것은 2018 자카르타·팔렘방 대회 이후 8년 만이다. 여자 핸드볼이 정식 종목으로 채택된 1990 베이징 대회 이후 한국은 이번 대회까지 통산 8번째 금메달을 수확했다. football1229@newspim.com 2026-09-27 20:04

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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