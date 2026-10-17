北, 초고속 신형 어뢰 '잠-2.0' 시험발사…"AI 탐색·유도 기술 적용"

AI 핵심 요약beta
- 북한은 17일 AI 적용 신형 어뢰 잠-2.0을 시험발사했다
- 국방과학원 등은 15일 수중 시험으로 기술 성능을 검증했다
- 북한은 어뢰 성능 입증과 해상 전력 확충을 이어갔다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 북한이 인공지능(AI) 기술을 적용한 신형 초고속 정밀유도 어뢰무기체계 '잠-2.0'의 실탄 시험발사를 진행했다고 17일 밝혔다.
조선중앙통신은 이날 "국방과학원과 미사일총국, 수뢰무기연구국이 지난 15일 신형 어뢰의 기술 개선 성과를 검증하기 위해 수중 시험발사를 실시했다"고 보도했다. 이번 시험은 무기체계의 기술 고도화를 위한 국방과학 연구기관들의 통상적인 활동이라고 설명했다.
신형 어뢰에는 목표 탐색과 유도 기능에 AI 기술이 도입됐다. 북한은 지난 5년간 180차례 시험을 거쳐 완성한 추진효율 향상 핵심기술과 로켓 추진장치의 성능이 이번 시험에서 입증됐다고 주장했다. 구체적인 제원은 밝히지 않았다.
시험을 참관한 국방과학 연구 부문 간부들은 이번 성과가 해군의 실질적인 발전에 중대한 변화를 가져올 것이라고 평가했다고 통신은 전했다.
시험발사 소식은 대외용 매체인 조선중앙통신에만 실렸다. 북한 주민들이 보는 노동당 기관지 노동신문에는 보도되지 않았다.
북한은 앞서 지난 14일 동해상 잠수함에서 전략순항미사일 2종을 시험 발사했다. 발사 플랫폼은 3000톤급 '김군옥영웅함'으로 추정되며, 수직발사관과 어뢰발사관을 활용한 것으로 보인다.
최근에는 5000톤(t)급 구축함 최현호와 강건호를 각각 서해·동해 함대에 취역시키는 등 해상 전력 확충을 이어가고 있다.
nrd@newspim.com