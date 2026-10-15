北 "어제 동해서 잠수함발사 순항미사일 쐈다"...우리 군은 발표 않아

AI 핵심 요약beta
- 북한이 14일 동해상에서 잠수함발사 전략순항미사일을 시험 발사했다
- 김정식과 장창하 등 군 수뇌부가 시험발사를 참관했다
- 우리 군은 발사 관련 발표를 내놓지 않아 미온 대응 논란이 일었다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
"수중 전투체계 동원태세 검열"
[서울=뉴스핌] 이영종 통일북한전문기자 = 북한이 14일 동해상에서 2종의 잠수함발사 전략순항미사일을 시험 발사하는 도발을 감행했다.
북한 관영 조선중앙통신은 15일 보도에서 "노동당 중앙군사위원회 위원이며 당 중앙위원회 제1부부장인 김정식 대장, 미사일총국장 장창하 대장, 해군 수중무기체계 기사들이 시험발사를 참관했다"며 도발 사실을 공개했다.
북한은 "시험발사는 수중 전투체계들의 경상적인 동원태세를 검열하고 해군의 전략적 임무수행 능력을 숙련시키는 데 기여하였으며 조선의 전쟁억제 수단들의 높은 신뢰성과 믿음성, 능력을 보여주는데 이바지했다"고 강변했다.
또 "시험발사는 주변 국가들의 안전에 그 어떤 부정적 영향도 주지 않았다"고 덧붙였다.
우리 군은 북한의 미사일 시험발사와 관련해 아무런 발표를 내놓지 않아 최근 비무장지대(DMZ) 북한 지뢰 도발 국면에서 정부와 군 당국이 북한에 미온적으로 대처하고 있다는 비판이 제기될 것으로 보인다.
군 당국은 북한의 순항미사일 도발의 경우 "탄도미사일 발사만 유엔 안보리 제재 대상이기 때문에 순항미사일의 경우 포착된다해도 알리지 않는 것"이란 입장을 보여와 이를 둘러싼 적절성 논란이 일었다.
yjlee@newspim.com