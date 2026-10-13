北 "기술 갱신 위한 탄도미사일 발사"...제원 밝히지 않아

AI 핵심 요약beta
- 북한은 12일 핵심요소 기술갱신용 전술탄도미사일을 시험발사했다
- 조선중앙통신은 무기체계 성능·정교성 향상 성과라고 주장했다
- 북한은 제원 공개를 생략했으며 일부 미사일은 900㎞ 이상 비행했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
김정은 현장 참관하지 않은 듯
[서울=뉴스핌] 이영종 통일북한전문기자 = 북한 관영 조선중앙통신은 13일 보도에서 북한군이 하루 전 쏜 미사일과 관련해 "중요 핵심요소의 기술적 갱신을 확증하기 위한 전술탄도미사일 시험발사"라고 밝혔다.
중앙통신은 "미사일총국은 12일 중요 핵심요소의 기술적 갱신 성과를 확증하기 위하여 전술탄도미사일 시험발사를 진행했다"면서 "해당 시험은 무기체계들의 기술 고도화를 위한 미사일총국과 관하 연구소들의 정상적인 활동의 일환"이라고 주장했다.
또 "미사일총국은 오늘 확증한 핵심요소의 기술적 갱신은 모든 공격무기 체계들의 성능과 정교성을 향상시키는 데서 중대한 변화를 예고하는 커다란 성과로 된다고 발표했다"고 전했다.
북한은 그러나 구체적인 제원이나 사거리 등은 공개하지 않았다.
북한 보도로 볼 때 김정은의 참관은 이뤄지지 않은 것으로 보인다. 이번 보도는 일반 주민들이 접할 수 없는 대외매체인 조선중앙통신으로만 나왔다.
앞서 우리 군 합동참모본부는 12일 브리핑을 통해 "우리 군은 오전 9시20분께부터 평양 일대에서 동해상으로 발사된 북한 탄도미사일 수발을 포착했다"고 밝힌 바 있다.
합참은 "포착된 미사일 일부는 900㎞ 이상 비행했으며, 정확한 제원은 한미가 정밀분석 중"이라고 설명하면서도 발사된 미사일의 정확한 수량과 기종, 최고 고도 등은 공개하지 않았다.
yjlee@newspim.com