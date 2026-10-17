이 대통령 "부천 순직 소방관 희생 잊지 않겠다…안전대책 보완"

소방대원 안전은 국가 책무"…현장 안전대책 점검·보완

화재 진압 중 40대 소방관 순직…유가족·동료 대원에 위로

[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 이재명 대통령이 부천 공장 화재 진압 중 순직한 소방관에게 애도를 표하고 현장 대원의 안전대책을 점검·보완하겠다고 밝혔다. 소방관들의 헌신에 걸맞은 예우와 처우도 세심하게 살피겠다고 약속했다.

이재명 대통령이 16일 오후 부산광역시청에서 열린 47주년 부마민주항쟁 기념식에서 기념사 도중 감정이 복받쳐 눈물을 흘리고 있다. [사진=청와대]

이 대통령은 17일 엑스(X·옛 트위터)를 통해 "부천 화재 현장에서 임무를 수행하다 순직하신 소방대원의 소식에 참담한 마음"이라며 "삼가 고인의 명복을 빈다"고 밝혔다.

이어 "고인의 희생을 잊지 않겠다"며 "국민의 생명과 안전을 지키기 위해 위험한 현장에 나섰던 고인의 헌신을 깊이 새기겠다"고 적었다.

현장 소방대원의 안전 확보가 국가의 책임이라는 점도 강조했다. 이 대통령은 "국민의 안전을 지키는 소방대원들의 안전은 국가가 반드시 지켜야 할 책무"라며 "정부는 현장 대원들이 보다 안전하게 임무를 수행할 수 있도록 안전대책을 철저히 점검하고 부족한 부분을 보완하겠다"고 했다.

소방대원의 처우에 대해서는 "국민을 위해 헌신하는 소방대원들의 희생과 노고에 걸맞은 예우와 처우가 이루어질 수 있도록 세심히 살피겠다"고 밝혔다.

유가족과 동료 대원들을 향한 위로도 전했다. 이 대통령은 "사랑하는 가족을 잃은 유가족 여러분께 깊은 애도의 뜻을 전한다"며 "함께 슬픔을 나누고 있을 동료 대원들께도 진심 어린 위로를 전한다"고 했다.

이번 화재는 지난 16일 오전 8시 38분께 경기 부천시 오정구 내동의 금속부품 도장공장에서 발생했다. 선착대로 출동한 40대 소방관 A씨는 진화 작업 도중 심정지 상태로 구조됐다. 병원으로 이송돼 치료받았으나 17일 오전 0시 55분께 숨졌다.

A씨 외에도 소방관 5명과 공장 관계자 2명이 다쳤다. 함께 투입됐던 소방관 1명은 중상을 입었고, 다른 소방관 4명은 열탈진 증상으로 병원에 옮겨졌다. 공장 관계자 2명도 연기 흡입 등으로 치료받았다.

화재는 발생 2시간 28분 만에 진압됐다. 경찰과 소방당국은 이날 오전 9시 30분께 현장에서 합동감식을 진행해 발화 원인과 사고 경위를 조사한다.

eoyn2@newspim.com