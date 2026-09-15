세종북부소방서, 안전 취약가구 '우선구조대상 표지' 부착

AI 핵심 요약beta
- 세종북부소방서가 15일 조치원읍 공공실버주택 30가구에 표지를 부착했다.
- 화재 등 응급상황 때 신속 구조·구급에 활용하려는 조치다.
- 119안심콜 미가입 입주민에게 현장 가입도 지원했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
119안심콜 가입 등 응급상황 신속 대응
[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종북부소방서가 조치원읍 공공실버주택 내 안전 취약 가구에 우선구조대상 표지를 부착하고 119안심콜 가입을 지원했다.
북부소방서는 15일 조치원읍 신흥사랑주택(공공실버주택)을 찾아 자력 대피가 어렵거나 불가능한 입주민이 거주하는 30가구에 우선구조대상 표지를 부착했다고 밝혔다.
우선구조대상 표지는 화재 등 응급상황이 발생했을 때 소방대원이 해당 세대의 위치와 안전 취약 여부를 신속하게 확인해 구조·구급 활동에 활용하기 위한 것이다.
대상 가구는 소방서가 사전에 안전 취약 요인을 확인한 뒤 세대 동의를 거쳐 선정했다.
이날 북부소방서는 119구조대원과 함께 대상 가구를 방문해 식별 표지를 부착하고 119안심콜서비스에 가입하지 않은 입주민을 대상으로 현장 가입도 지원했다.
황규빈 대응예방과장은 "응급상황 시 대피가 어려운 세대의 정보를 사전에 확보하는 것이 중요하다"며 "관계기관과 긴밀히 협력해 현장 대응력을 높이겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com