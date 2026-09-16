[오늘의 국회일정] 국회의장·상임위·세미나·기자회견·주요 정당 - 9월 16일

AI 핵심 요약beta
- 국회의장과 여야 지도부가 15일 국회와 대전을 오가며 일정을 소화했다.
- 상임위는 대법관 인사청문과 법안심사, 각종 전체회의를 열었다.
- 의원실은 산재·AI·의료·교육 등 현안 토론회와 기자회견을 잇따라 열었다.
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◆국회의장
10:30 토카예프 카자흐스탄 대통령 면담 / 국회 접견실
16:30 중소기업중앙회 회장단 접견 / 국회 접견실
◆상임위원회
09:30 대법관(김성수)임명동의에관한인사청문특별위원회 전체회의 / 본관 245호
10:00 정무위원회 법안심사제2소위원회 / 본관 604호
10:00 국방위원회 전체회의 / 본관 419호
10:00 문화체육관광위원회 전체회의 / 본관 506호
10:00 농림축산식품해양수산위원회 해양수산법안심사소위원회 / 본관 501호
10:00 보건복지위원회 법안심사제1소위원회 / 본관 601호
10:00 국토교통위원회 전체회의 / 본관 529호
11:00 법제사법위원회 법안심사제1소위원회 / 본관 406호
13:30 국방위원회 법률안심사소위원회 / 본관 529호
14:00 국회운영위원회 전체회의 / 본관 319호
14:00 교육위원회 전체회의 / 본관 522호
15:00 과학기술정보방송통신위원회 과학기술원자력우주항공법안심사소위원회 / 본관 628호
◆의원실 세미나
10:00 김주영 의원실 등, 안전 일터를 위한 산재보상-예방 연계 강화 토론회 / 의원회관 제2세미나실
10:00 박정 의원실 등, 에너지 산업국가전략 국회 연속토론회: 3차-재생에너지 국산화 전략 방안 / 의원회관 제1간담회의실
10:00 박희승 의원실 등, 여전히 계속되는 기술탈취 어떻게 할 것인가 국회 토론회 / 의원회관 제10간담회의실
10:00 이언주 의원실, 한국판 IRA법 도입을 위한 국회 정책토론회 / 의원회관 제2소회의실
13:30 고민정 의원실, 첨단분야 혁신융합대학 사업 2026 COSS 성과 토론회 / 의원회관 대회의실
14:00 김남희 의원실 등, 경찰개혁추진단 형사사건 변호사 / 본관 원내대표 회의실
14:00 김형동 의원실 등, 국립휴양공원 제도 도입 국회 토론회 / 의원회관 제2소회의실
14:00 최형두 의원실, 대·중소 상생 AI기반 콘텐츠 커머스 생태계 구축을 위한 토론회 / 의원회관 제9간담회의실
14:00 이용우 의원실 등, 배달라이더 산재예방과 최저보수제를 위한 플랫폼 기업의 책임 토론회 / 의원회관 제1간담회의실
14:00 주철현 의원실, 수협중앙회장 선출제도 개선과 지배구조 발전 방향 / 의원회관 제10간담회의실
14:00 전은수 의원실 등, 온천요법의 의료적 활용 제도화 방안 국회 토론회 / 의원회관 제1세미나실
15:00 박균택 의원실 등, 개정 의료분쟁조정법 과연 필수의료 살릴 수 있을까? / 국회도서관 대강당
15:00 서미화 의원실 등, 국회 보험범죄 방지 연구 포럼 발족식 및 세미나 / 의원회관 제8간담회의실
15:00 이주희 의원실 등, 온라인안전법 제정 토론회 / 의원회관 제2간담회의실
15:00 김준형 의원실 등, 전쟁과 평화, 그 너머 / 의원회관 제1소회의실
◆소통관 기자회견
09:20 남인순 국회부의장, [돌봄기본법 제정 기자회견]
09:40 김형연 의원, [대표발의 법안 설명 기자회견]
10:00 임미애 의원, [침구사 제도 관련 기자회견]
10:40 정진욱 의원, [경선 여론조작 관련 경찰 카르텔 근절 대책 촉구 기자회견]
11:00 정혜경 의원, [농촌 주민의 안전을 외면한 풍력 이격거리 시행령 후속 고시안 규탄 기자회견]
11:20 장경태 의원, [현안 기자회견]
13:40 정성국 의원, [지방교육재정교부금 개편 관련 기자회견]
14:00 윤종오 의원, [JB캐피탈 렌탈채권 문제 진상규명 및 피해자 구제 촉구 기자회견]
15:00 서범수 의원, [정치 현안 기자회견]
◆더불어민주당
*김민석 당대표
07:00 유튜브 생중계 '민티07' 출연
09:20 대전 최고위원회의 / 대전시청 20층 하늘마당
10:30 2026 대전 예산정책협의회 / 대전시청 5층 대회의실
*한병도 원내대표
09:20 대전 최고위원회의
10:30 2026 대전 예산정책협의회
14:00 교육위원회 전체회의 / 국회 본관 522호
◆국민의힘
*장동혁 당대표
14:00 대한불교 조계종 총무원장 진우스님 예방 / 한국불교역사문화기념관 4층
*정점식 원내대표
15:00 국회 보험범죄 방지 연구 포럼 발족식 및 세미나 / 의원회관 제8간담회의실
16:00 추석맞이 전통시장 민생 현장방문 / 신중앙시장
◆조국혁신당
*신장식 당대표
09:40 민주유공자법 국회 통과 촉구 제정당 시민사회 단체 기자회견 / 국회 본청 계단
15:00 평택만도공장 산재 사망 유가족 농성장 방문 / 서울고용노동청 1층 로비
*김준형 원내대표
08:00 BBS 불교방송 <정혜승의 아침저널> 출연
08:35 KBS1라디오 <전격시사> 출연
10:00 공소청 직제안과 수사준칙 대토론회 / 의원회관 1소회의실
14:00 국회 운영위원회 전체회의 / 본관 319호
15:30 프레시안 창간25주년 기념세미나 / 의원회관 1소회의실