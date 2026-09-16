[오늘의 정치일정] 9월 16일 (수)

AI 핵심 요약beta
- 대통령이 15일 중앙아시아 정상회의와 공식 방한을 진행했다
- 외교·국방·보훈부 장관은 국회 일정과 현장 방문을 소화했다
- 여야 지도부는 회의·청문회·민생행보에 나섰다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
<청와대>
-대통령
에모말리 라흐몬 타지키스탄 대통령 공식 방한
사디르 자파로프 키르기스스탄 대통령 내외 공식 방한
제1회 한-중앙아시아 정상회의
<외교부>
-장관
한·중앙아 정상회의
-1차관
한·중앙아 정상회의
-2차관
통상업무
<통일부>
-장관
13:30 이산가족 생애기록물 전시회 방문
-차관
통상업무
<국방부>
-장관
10:00 국회 국방위원회 전체회의
-차관
10:00 국회 법제사법위원회 법안소위
<국가보훈부>
-장관
13:00 경상북도경찰청 울릉경비대 위문
13:40 독도의용수비대 및 유족 위문
14:20 독도의용수비대기념관 방문
-차관
통상업무
<더불어민주당>
-김민석 당대표
07:00 유튜브 생중계 '민티07' 출연
09:20 대전 최고위원회의(대전시청 20층 하늘마당)
10:30 2026 대전 예산정책협의회(대전시청 5층 대회의실)
-한병도 원내대표
09:20 대전 최고위원회의
10:30 2026 대전 예산정책협의회
14:00 국회 교육위원회 전체회의(국회 본관 522호)
<국민의힘>
-장동혁 당 대표
14:00 대한불교 조계종 총무원장 진우스님 예방(한국불교역사문화기념관 4층)
-정점식 원내대표
15:00 국회 보험범죄 방지 연구 포럼 발족식 및 세미나(국회 의원회관 제8간담회의실)
16:00 추석맞이 전통시장 민생 현장방문(신중앙시장)
<개혁신당>
-이기인 비상대책위원장
통상일정
-천하람 원내대표
10:00 국회 국방위원회 국방부 장관 인사청문회(국회 본관 419호)
14:00 국회 운영위원회 전체회의(국회 본관 319호)
<조국혁신당>
-신장식 당 대표
09:40 민주유공자법 국회 통과 촉구 제정당 시민사회 단체 기자회견(국회 본청 계단)
15:00 평택만도공장 산재 사망 유가족 농성장 방문(서울고용노동청 1층 로비)
-김준형 원내대표
08:00 BBS 불교방송 <정혜승의 아침저널> 출연
08:35 KBS1라디오 <전격시사>
10:00 공소청 직제안과 수사준칙 대토론회(의원회관 1소회의실)
14:00 국회 운영위원회 전체회의
15:30 프레시안 창간25주년 기념세미나(의원회관 1소회의실)