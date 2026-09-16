[오늘날씨] 아침 출근길 '쌀쌀'…큰 일교차 주의

AI 핵심 요약beta
- 수요일 16일 전국 아침 11도, 낮 30도 예보했다.
- 중부는 맑고 남부는 구름 많아 일교차가 컸다.
- 미세먼지 좋음, 바다 물결은 최고 2.0m였다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
한낮 최고 30도까지 올라
[서울=뉴스핌] 나병주 기자 = 수요일 16일은 전국 아침 기온이 11도까지 떨어져 쌀쌀한 출근길이 전망된다. 반면 낮 기온은 30도까지 오르는 등 일교차가 커 건강에 유의해야겠다.
기상청과 케이웨더에 따르면 이날 한반도는 동해북부해상에서 북동쪽으로 이동하는 고기압의 가장자리에 들겠다.
중부지방은 맑고 강원동해안, 남부지방은 대체로 구름이 많겠다. 경상동해안은 아침까지 흐리다가 개겠다.
주요 지역별 최저기온은 ▲서울 14도 ▲인천 16도 ▲수원 15도 ▲춘천 11도 ▲강릉 15도 ▲청주 15도 ▲대전 14도 ▲전주 15도 ▲광주 17도 ▲대구 18도 ▲부산 21도 ▲울산 19도 ▲제주 21도다.
최고기온은 ▲서울 28도 ▲인천 28도 ▲수원 28도 ▲춘천 28도 ▲강릉 25도 ▲청주 28도 ▲대전 28도 ▲전주 29도 ▲광주 30도 ▲대구 28도 ▲부산 28도 ▲울산 27도 ▲제주 27도다.
에어코리아에 따르면 이날 미세먼지는 전 권역이 '좋음'으로 예상된다.
바다의 물결은 서해 앞바다 0.5m, 남해 앞바다 0.5~2.0m, 동해 앞바다 0.5~2.0m로 일겠다.
lahbj11@newspim.com