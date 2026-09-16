"군대서도 버거 즐긴다"…노브랜드 버거, 군부대 첫 진출

AI 핵심 요약beta
- 신세계푸드 노브랜드 버거가 16일 군부대에 처음 진출했다.
- 전북 임실 35사단 신병교육대대 식당서 운영을 시작했다.
- 사전 신청 장병 대상 저녁 제공, 하루 250식까지 낸다.
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 신세계푸드의 노브랜드 버거가 군부대에 처음 진출한다.
노브랜드 버거는 풀무원푸드앤컬처와 함께 전북 임실군 35사단 신병교육대대 식당에서 매장 운영을 시작했다고 밝혔다. 주요 프랜차이즈 버거 브랜드가 군 급식 형태로 운영되는 것은 이번이 처음이다.
풀무원푸드앤컬처가 운영하는 군 급식사업장에 노브랜드 버거를 도입하는 방식으로, 군 급식 환경에 맞춘 조리·공급 시스템을 적용했다. 장병들이 사전 신청하면 저녁 시간에 제공되며, 1개 식당에서 하루 최대 250식을 낸다.
신세계푸드 관계자는 "군 장병들에게 다양한 외식 메뉴를 경험할 수 있는 기회를 제공하고 급식에 대한 만족도를 높이기 위해 풀무원푸드앤컬처와 협업해 노브랜드 버거의 군부대 운영을 시작하게 됐다"며 "앞으로도 다양한 협업을 통해 고객 접점을 확대하며 새로운 외식 경험을 지속적으로 제공해 나가겠다"고 말했다.
노브랜드 버거는 이번 운영 성과를 토대로 향후 운영 채널을 확대해 나갈 계획이다.
fineview@newspim.com