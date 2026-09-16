KB운용, 'K-성장 목표전환펀드 6호' 출시

AI 핵심 요약beta
- KB자산운용이 16일 정책수혜주 투자 펀드를 출시했다.
- ‘KB K-성장과 지배구조50’ 6호는 ABCDEF·지배구조 개선에 투자한다.
- 목표수익률 7% 달성 뒤 채권형으로 전환했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
수익률 7% 도달 시 주식 매도…단기채 중심 전환
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = KB자산운용은 정부 정책 관련 산업과 기업가치 제고가 기대되는 종목에 투자하는 'KB K-성장과 지배구조50 목표전환 증권 투자신탁 제6호'를 출시했다고 16일 밝혔다.
이 상품은 'KB K-성장과 지배구조50 목표전환 펀드' 시리즈의 후속 상품이다. 앞서 출시한 1~3호는 목표수익률을 조기 달성했으며 4·5호는 현재 운용 중이다.
6호 펀드는 정부가 중점적으로 추진하는 'ABCDEF' 분야와 지배구조 개선·주주환원 확대에 따라 기업가치 상승이 기대되는 종목에 투자하는 채권혼합형 상품이다. ABCDEF는 ▲인공지능(AI) ▲바이오(Bio) ▲콘텐츠(Contents) ▲방산(Defense) ▲에너지(Energy) ▲공장(Factory)을 의미한다.
주식 부문에서는 해당 산업의 주요 기업과 지배구조 개선 수혜 기업을 정량·정성적으로 분석해 약 20~30개 종목에 투자한다. 주식 비중은 최대 50%까지 편입한다.
채권 부문은 국내 우량채권에 투자하는 단기채 상장지수펀드(ETF)와 머니마켓펀드(MMF) 등에 재간접 방식으로 투자해 이자수익을 추구한다.
목표수익률은 7%다. A클래스 기준 누적 운용수익률이 7%, 누적 기준가격 1070원에 도달하면 주식 관련 자산을 전량 매도하고 국내 단기채 중심의 채권형으로 전환한다. 이후 듀레이션이 짧은 우량채권을 중심으로 운용해 금리 변동에 따른 영향을 줄이는 구조다.
범광진 KB자산운용 연금WM본부장은 "목표수익률을 추구하는 동시에 목표 달성 이후 채권형으로 전환해 수익 변동성을 낮추는 구조"라며 "앞선 목표전환형 펀드 시리즈를 운용하며 축적한 경험을 바탕으로 시장 상황에 대응해 운용할 것"이라고 말했다.
이 펀드는 KB국민은행과 BNK부산은행, iM증권, 미래에셋증권 등에서 가입할 수 있다. 오는 28일까지 모집한 뒤 다음 날 설정할 예정이다. 판매사별 모집 기간은 다를 수 있다.
dconnect@newspim.com