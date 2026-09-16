KB국민은행,·경찰청과 제4회 'KB국민 지키미상' 시상식 개최

AI 핵심 요약beta
- KB국민은행과 경찰청이 15일 지키미상 시상식을 열었다.
- 보이스피싱 예방과 범인 검거에 기여한 국민 10명이 수상했다.
- 수상자에게 감사장과 100만원 포상금을 지급했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = KB국민은행과 경찰청이 지난 15일 서울 여의도 KB국민은행 신관에서 '제4회 KB국민 지키미상' 시상식을 개최했다고 16일 밝혔다.
KB국민 지키미상은 전화금융사기(보이스피싱) 예방 및 범인 검거에 기여한 국민을 포상하는 행사다. KB국민은행과 경찰청은 2022년 '전화금융사기 피해 예방 및 범죄근절 업무협약'을 체결한 이후 매년 시상식을 열어 금융범죄 예방 사례를 알리고 있다.
이번 시상식에서는 보이스피싱 예방과 범인 검거에 기여한 국민 10명이 수상자로 선정됐다. 수상자들은 생활 현장에서 의심 상황을 발견하고 신속히 대처해 피해를 막았다. 간호사와 통신사 대리점장 등 다양한 직업군이 경찰 수사에 협조하고 피해금 회수를 도운 사례가 포함됐다.
수상자에게는 경찰청장 명의의 감사장과 함께 KB국민은행이 준비한 100만원의 포상금을 지급했다.
경찰청 관계자는 "보이스피싱 범죄를 막기 위해서는 수사기관의 노력과 함께 일상에서 이상 징후를 놓치지 않는 국민의 관심과 신고가 중요하다"며 "이번 시상을 통해 예방 사례가 알려지고 적극적인 신고로 이어지길 기대한다"고 말했다.
박선현 KB국민은행 소비자보호그룹 부행장은 "보이스피싱 수법이 지능화되는 만큼 금융소비자 피해를 사전에 차단하는 금융사의 역할이 중요해지고 있다"며 "이상거래탐지시스템(FDS) 및 모니터링 체계를 고도화해 고객 자산 보호 조치를 강화하겠다"고 밝혔다.
eoyn2@newspim.com