이마트 군산점, 전북 첫 스타필드마켓으로 재탄생

AI 핵심 요약beta
- 이마트가 16일 스타필드 마켓 군산점을 17일 개장한다고 밝혔다.
- 군산점은 25년 만에 리뉴얼해 영업면적을 300평 늘렸다.
- 그로서리와 외식, 문화시설을 결합한 체류형 공간으로 바꿨다.
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[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 이마트 군산점이 전북 지역 첫 '스타필드 마켓'으로 탈바꿈한다. 장보기 중심의 대형마트에 외식과 문화, 휴식 기능을 결합해 가족 고객이 오래 머무는 체류형 공간으로 재편하는 전략이다.
이마트는 전북 군산시 이마트 군산점을 리뉴얼한 '스타필드 마켓 군산점'을 17일 개장한다고 16일 밝혔다. 2001년 문을 연 이후 25년 만의 대대적인 변화다. 영업면적은 기존보다 992㎡(약 300평) 늘어난 약 1만6509㎡(4994평)으로 확대했다.
1층은 이마트의 핵심 경쟁력인 그로서리를 강화했다. 신선·가공식품 매장 규모를 10% 늘리고 노브랜드와 '5K프라이스'를 각각 특화 공간으로 구성했다. 와인과 위스키 등을 판매하는 50평 규모의 '와인앤리큐르'도 선보인다. 오는 11월에는 초저가 생활용품 전문관 '와우샵'을 연다.
2층에는 독서와 휴식을 위한 '북 그라운드'와 어린이 놀이·체험 공간인 '키즈 그라운드'를 총 190평 규모로 조성했다. 키즈 중심 문화센터 강좌도 기존보다 20% 확대했다. 모던하우스와 올리브영, ABC마트, 휘게문고 등 주요 브랜드를 유치했으며 시마스시, 솔솥, 샤보텐 등 외식 매장도 배치했다. 오는 10월 문을 여는 매드포갈릭을 포함해 일부 외식 브랜드는 전북에 처음 진출한다.
이마트 관계자는 "장보기부터 외식, 문화, 휴식까지 한곳에서 해결할 수 있는 생활 밀착형 체류 공간으로 키울 것"이라고 말했다.
nrd@newspim.com