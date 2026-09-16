이스타항공, '비행기모드 서비스' 강화…기내 엔터테인먼트 확대

AI 핵심 요약beta
- 이스타항공이 16일 비행기모드 서비스를 개편했다
- 기내 실시간 비행 정보와 랜드마크 안내를 추가했다
- OX 퀴즈·스도쿠 등 엔터테인먼트도 확대했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
OX퀴즈·스도쿠 등 참여형 콘텐츠 추가
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자=이스타항공이 기내에서 이용할 수 있는 '비행기모드 서비스'를 개편하고 비행 정보와 엔터테인먼트 콘텐츠를 확대한다.
이스타항공은 기내 고객 만족도를 높이기 위해 비행기모드 서비스를 리뉴얼했다고 16일 밝혔다.
비행기모드 서비스는 인터넷 연결이 없는 기내에서도 이스타항공 모바일 애플리케이션을 통해 각종 정보와 콘텐츠를 이용할 수 있도록 한 서비스다. 지난 2024년 3월 처음 도입됐다.
기존에는 기내식 메뉴와 국가별 출입국 신고서 작성 방법 등 정보 제공에 초점을 맞췄지만, 이번 개편을 통해 실시간 비행 관련 정보와 엔터테인먼트 기능을 추가했다.
우선 비행 경로에 따라 항공기가 지나고 있는 지역의 주요 랜드마크를 이미지로 소개한다. 창밖 풍경을 직접 보기 어려운 상황에서도 주변 지역의 대표 명소를 확인할 수 있도록 했다.
목적지까지 남은 비행 시간을 확인하는 기능도 새롭게 추가됐다. 잔여 비행 시간을 항공기 모양의 그래픽으로 표시해 직관적으로 확인할 수 있다.
승객 참여형 콘텐츠도 확대했다. OX 퀴즈와 스도쿠 등 간단한 게임을 별도의 인터넷 연결 없이 이용할 수 있도록 했다.
이와 함께 기존 콘텐츠에 자주 묻는 질문과 기내 서비스 순서 등을 추가해 승객들이 필요한 정보를 보다 쉽게 확인할 수 있도록 했다.
이스타항공 관계자는 "이번 리뉴얼은 기내에서 필요한 정보를 보다 쉽게 확인하고 비행 시간을 즐겁게 보낼 수 있도록 서비스를 확대한 것"이라며 "앞으로도 'Easy Flight'라는 브랜드 슬로건에 맞춰 고객의 여행 과정이 더욱 쉽고 즐거워질 수 있도록 다양한 서비스와 콘텐츠를 지속적으로 강화해 나가겠다"고 말했다.
heoneykim@newspim.com