하나은행, 퇴직연금 고객 대상 '맞춤형 퇴직연금 세미나' 개최

AI 핵심 요약beta
- 하나은행이 15일 명동사옥서 퇴직연금 세미나를 열었다.
- 변동성 확대 속 연금자산 관리와 운용 정보를 제공했다.
- 1대1 상담부스 운영해 맞춤형 절세·투자 전략을 제시했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 하나은행이 지난 15일 서울 중구 하나금융그룹 명동사옥에서 퇴직연금 고객을 대상으로 맞춤형 연금자산관리 세미나를 개최했다고 16일 밝혔다.
이번 세미나는 변동성이 커진 금융시장 환경에서 고객의 연금자산 관리를 돕고 퇴직연금 운용에 필요한 정보와 상담 기회를 제공하기 위해 마련됐다. 기존 강연 중심 방식에서 벗어나 하나은행 연금전문가가 직접 참여하는 1대 1 맞춤 상담 부스를 함께 운영한 점이 특징이다.
행사에서는 퇴직연금을 활용한 절세 전략, 국민연금 구조에 대한 이해, 개인별 상황에 맞춘 퇴직연금 상품 운용, 국내외 시장 전망 및 투자 전략 등 연금자산 관리에 필요한 제반 정보가 전달됐다.
독자적으로 구성된 1대 1 상담 부스에서는 연금전문가가 고객 개개인의 연금자산 운용 현황과 투자 성향, 은퇴 계획 등을 함께 점검하며 맞춤 상담을 진행했다.
하나은행 관계자는 "퇴직연금은 가입 이후 장기간 관리가 필요한 자산인 만큼 필요한 시점에 전문 솔루션을 제공하는 것이 중요하다"며 "전문 인력 중심의 고객 관리를 통해 연금자산 관리 지원을 이어가겠다"고 밝혔다.
eoyn2@newspim.com