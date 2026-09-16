이노보테라퓨틱스, 퇴행성관절염 치료제 'INV-004' 국내 임상 1상 승인

AI 핵심 요약beta
- 이노보테라퓨틱스가 16일 INV-004 임상 1상 승인을 받았다.
- INV-004는 슬관절염 환자 대상 관절강 주사 신약 후보물질이다.
- 12주 안전성·내약성과 질병개선 가능성을 평가한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= AI 기반 신약개발 전문기업 이노보테라퓨틱스가 퇴행성관절염 치료제 INV-004의 임상 1상 시험계획 승인을 식품의약품안전처로부터 받았다고 16일 밝혔다.
회사에 따르면 지난 11일 식약처로부터 INV-004 임상시험계획 승인서를 수령했다. INV-004는 슬관절염 환자를 대상으로 관절강 내에 투여하는 신약 후보물질이다. 승인받은 임상시험은 무작위배정, 위약대조, 이중맹검 방식의 1상 시험으로 진행된다.
시험에서는 투여 후 12주까지의 안전성 및 내약성을 평가하고, 질병개선 가능성을 확인하기 위한 지표를 함께 평가한다. INV-004는 염증 반응 및 염증성 세포사멸을 매개하는 인플라마좀 경로를 저해해 관절강 내 염증 반응을 직접 차단하는 기전의 물질이다.
기존 비스테로이드성 소염제나 히알루론산 주사, 스테로이드 관절강 주사가 증상 완화에 국한된 것과 달리, INV-004는 염증 신호전달 경로를 표적함으로써 통증 개선뿐만 아니라 연골 손상 억제까지 기대할 수 있다.
박희동 대표이사는 "이번 임상을 통해 INV-004의 초기 안전성과 내약성 및 WOMAC(골관절염 평가지수) 지표 등 질병개선 효능을 확인하는 데 주력할 계획"이라고 밝혔다.
INV-004는 2023년 10월 국가신약개발사업단의 국가신약개발사업 지원 과제로 선정돼 연구개발을 진행해왔다. 이노보테라퓨틱스는 자체 구축한 AI 플랫폼 DeepZema를 활용해 신규 과제 및 후보물질 발굴과 임상개발을 지속하고 있다.
한편 흉터 치료제 INV-001은 지난 6월 식약처로부터 임상 3상 승인을 획득했으며, 염증성 장 질환 치료제 INV-008은 지난 5월 대웅제약과 6625억원 규모의 기술이전 계약을 체결했다.
nylee54@newspim.com