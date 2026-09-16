롯데百, 잠실에 업계 첫 피클볼 매장…'라켓 스포츠 성지'로 키운다

AI 핵심 요약beta
- 롯데백화점이 18일 잠실 롯데월드몰에 피클볼 매장을 연다.
- 정규 규격 코트를 갖춘 유통업계 첫 전문 매장이다.
- 테니스와 묶어 라켓 스포츠 성지로 키운다.
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[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 롯롯데백화점이 잠실 롯데월드몰에 유통업계 최초로 정규 규격 코트를 갖춘 피클볼 전문 매장을 연다. 체험형 콘텐츠를 강화해 잠실을 테니스와 피클볼을 아우르는 '라켓 스포츠 성지'로 육성한다는 구상이다.
롯데백화점은 오는 18일 롯데월드몰 3층에 약 260㎡ 규모의 피클볼 전문 매장을 개장한다고 16일 밝혔다. 휠라코리아와 함께 조성한 매장에는 정규 규격 피클볼 코트가 들어선다. 피클볼은 테니스와 배드민턴, 탁구의 장점을 결합한 스포츠로, 배우기 쉬워 북미와 국내 2030세대를 중심으로 빠르게 확산하고 있다.
매장에서는 휠라의 스포츠 제품을 비롯해 피클볼 전용 패들과 공, 의류, 신발 등 292종의 상품을 판매한다. 율라와 셀커크, 프린드 등 해외 전문 브랜드 장비도 선보인다.
기존 테니스 전문 매장인 '테니스메트로' 바로 옆에 피클볼 매장을 배치한 것도 특징이다. 두 매장을 합친 약 750㎡ 규모의 '라켓 스포츠 특화존'을 구축해 관련 상품 구매부터 운동 체험까지 한 공간에서 해결할 수 있도록 했다.
전문 코치진이 상주하며 일대일·이대일 맞춤 강습과 영어 레슨, 원포인트 클래스 등을 운영한다. 네이버를 통해 코트도 빌릴 수 있다. 대관료는 시간당 평일 4만원, 주말 5만원이다. 동호회 및 전용 크루 교류 행사도 정기적으로 열 예정이다.
nrd@newspim.com