트럼프 "케네디센터에 내 이름 못 쓰면 보수공사 안 해"

AI 핵심 요약beta
- 트럼프 대통령이 15일 케네디센터 명칭 허용 없으면 보수 중단을 밝혔다.
- 케네디센터 이사회는 안전 이유로 건물 즉시 폐쇄를 결의했다.
- 연방법원은 의회 승인 없인 이름 변경 불가라고 판결했다.
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로이터 "트럼프가 추진하는 미국 수도 워싱턴 재개발 캠페인 일환"
[워싱턴=뉴스핌] 이상민 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령이 15일(현지시간) 워싱턴DC에 있는 존 F. 케네디 공연예술센터에 자신의 이름을 사용하는 것이 허용되지 않으면 센터 보수 및 재건 공사를 진행하지 않겠다는 입장을 밝혔다.
트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스소셜에 "케네디센터 이사회가 오늘 안전상의 이유와 건물 재건 절차를 시작하기 위해 (센터) 건물을 폐쇄하기로 거의 만장일치로 결정했다"며 "폐쇄는 즉시 이뤄질 것"이라고 밝혔다.
그러면서 "다만 보수 및 재건 공사는 매우 크고 복잡한 작업인 만큼, 이사회가 승인한 명칭에 대해 워싱턴 D.C. 연방항소법원이 판결을 내릴 때까지는 시작할 수 없다"고 말했다.
이어 "만약 법원의 판결이 부정적으로 나온다면—그렇게 되어서는 안 되겠지만—그리고 그 판결이 미 연방대법원에서 뒤집히지 않는다면, 케네디센터의 재건 및 보수 공사는 진행되지 않을 것"이라고 밝혔다.
그는 "법무부 변호인들은 신속한 항소 절차를 요청할 것"이라며 "트럼프 대통령이 모금한 1,700만 달러(약 230억원)가 케네디센터의 운영을 유지하기 위해 센터 계좌에 입금돼 있다"고 말했다.
케네디센터 이사회는 이날 안전 문제를 이유로 센터 건물을 즉시 폐쇄하기로 결의했다.
이 결정은 센터 입구 외벽에 쓰인 '존 F. 케네디 대통령'이라는 이름 아래 '도널드 J. 트럼프가 보수 및 복원함'이라는 문구를 새기고, 센터 부지에 트럼프 대통령의 이름을 붙이려던 이사회의 시도를 연방법원이 다시 금지한 직후 나왔다.
이날 앞서 크리스토퍼 쿠퍼 연방법원 판사는 이러한 명칭 변경이 지난해 12월 센터 외벽에 추가된 트럼프 대통령의 이름을 제거하도록 명령한 지난 5월 자신의 판결을 위반하는 것이라고 밝혔다.
쿠퍼 판사는 당시 판결에서 의회만이 케네디센터의 명칭을 변경할 권한을 가지고 있다고 판시했다. 이에 따라 지난해 12월 센터 외벽에 처음 설치된 트럼프 대통령의 이름은 쿠퍼 판사의 지난 5월 판결 이후 철거됐다.
15일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 쿠퍼 판사는 "간단히 말해, 피고들은 의회의 승인 없이는 케네디센터에 트럼프 대통령이나 그 누구, 혹은 그 무엇을 위한 기념물을 설치할 수 없다"고 판결문에 썼다.
다만 재판부는 이사회가 향후 '트럼프 케네디 센터 기금에 의해 기부됨'이라는 두 번째 문구를 법적으로 추가할 수 있는지 여부에 대해서는 당장 결정하지 않았다. 이사회가 지난 6월 설립한 민간 기금에 1억 달러가 모금될 때까지 해당 문구를 추가하지 않겠다고 밝혔기 때문이다.
쿠퍼 판사는 "해당 기금은 아직 모금된 금액이 전혀 없다"며 모금액이 마련되면 이사회가 이를 법원에 통지하고, 문구를 설치하기 최소 60일 전에 법원에 사전 통지하도록 명령했다.
이사회는 그동안 케네디센터의 생존을 위한 트럼프 대통령의 노력을 기리기 위해 그의 이름을 추가하는 것이 트럼프 대통령의 지속적인 지원을 확보하는 데 필요하다고 주장해 왔다.
로이터통신은 15일(현지시간) 케네디센터를 보수하면서 센터 외벽에 자신의 이름을 추가하려는 트럼프 대통령의 노력은 그가 추진하고 있는 수도 워싱턴 재개발 캠페인의 일환이라고 평가했다.
백악관 이스트윙을 대체할 대형 연회장, 링컨기념관 반사못 보수 공사, 국립묘지 인근에 전사자를 기리기 위해 계획 중인 '개선문(triumphal arch)' 건설 등 미국 수도 워싱턴에 자신의 문화적·미적 흔적을 남기려는 광범위한 노력 중 하나라는 것이다.
트럼프 대통령은 재임 이후 미국의 상징적인 건물이나 지명의 명칭 변경을 잇달아 추진해 왔다.
미국 남부와 접한 멕시코만의 명칭을 '아메리카만'으로 바꿨고, 최근에는 온타리오호의 이름을 '아메리카호'로 변경하는 방안을 추진하고 있다.
smlee@newspim.com