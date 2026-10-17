여야, '부천 화재 순직' 소방관 애도…안전대책·처우 개선 한목소리 

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김민석 "유가족 지원 힘 보탤 것"…국민의힘, 소방 재정·처우 개선 요구

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 경기 부천시 공장 화재를 진압하다 순직한 고(故) 김진석 소방위를 향해 정치권의 애도 목소리가 이어졌다.

여당인 더불어민주당은 고인에 대한 예우와 유가족 지원을 약속했고, 국민의힘은 소방관의 안전한 근무환경을 뒷받침할 예산과 정책 마련을 촉구했다.

김민석 더불어민주당 대표. [사진 = 뉴스핌DB]

김민석 민주당 대표는 17일 사회관계망서비스(SNS)에 고인의 명복을 빌며 유가족에게 위로를 전했다. 함께 화재 진압에 나섰다가 다친 소방대원들의 빠른 회복도 기원했다.

김 대표는 "국민의 위험 앞에 가장 먼저 나서 몸을 사리지 않는 제복의 영웅, 소방관들께 다시 깊은 감사와 존경의 말씀을 드린다"고 밝혔다.

이어 "고귀한 희생에 걸맞은 예우와 유가족 지원에 힘을 보태겠다"며 소방관들의 안전한 근무환경 조성과 지원 강화를 위해 정책적 노력을 기울이겠다고 강조했다.

최수진 국민의힘 원내수석대변인

국민의힘 역시 고인의 희생을 기리고 부상자들의 쾌유를 빌었다. 최수진 원내수석대변인은 이날 논평에서 "부천 도장공장 화재 현장에서 국민의 생명을 구하다 순직하신 소방관의 명복을 빌며 깊은 애도를 표한다"고 밝혔다.

그러면서 "지금 이 순간에도 국민의 안전을 위해 화마와 맞서고 있는 제복 영웅들의 헌신에 경의를 표한다"고 했다.

소방 예산과 처우를 둘러싸고는 정부·여당을 비판했다. 최 원내수석대변인은 추미애 경기도지사의 지난 13일 국정감사 발언을 겨냥해 "소방관과 군인 등 제복 영웅들의 헌신은 조롱의 대상이 아니다"라며 정부와 추 지사에 사과와 실효성 있는 지원책 마련을 요구했다.

박성훈 수석대변인은 소방 재정 부담을 지방정부에 떠넘기는 구조부터 개선해야 한다고 주장했다. 대통령에게도 소방관에 대한 실질적인 예우와 보상을 제공할 책임이 있다며 처우 개선을 촉구했다.

조용술 대변인은 추 지사가 소방관들에게 직접 사과하고 근무환경과 처우 개선을 위한 구체적인 예산 대책을 제시해야 한다고 밝혔다. 함인경 대변인은 "소방 예산은 재정의 짐이 아니라 국민의 생명과 안전을 지키기 위한 필수 예산"이라고 강조했다.

이번 화재는 지난 16일 오전 8시 38분께 부천시 오정구의 한 도장공장에서 발생했다. 선착대로 투입된 김 소방위는 진화 작업 중 중상을 입고 병원으로 옮겨졌으나 이날 자정께 끝내 숨졌다. 다른 소방관 5명과 공장 관계자 2명 등 7명도 다쳤다.

nrd@newspim.com