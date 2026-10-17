[부고] 김석준(현대자동차 팀장)씨 모친상

▲차순자 씨(한국여자의사회 제18대 회장) 별세, 김석준(현대자동차 전동화시스템상품전략1팀장)·성민(김성민이비인후과 원장)·경미씨 모친상, 홍선영(헤라실업 이사)씨 시모상, 송은섭(아임병원 산부인과 과장)·김근성(중앙대 식품공학과 명예교수)씨 장모상
=별세: 16일 오후 6시 19분
=빈소: 서울아산병원 장례식장 32호실
=발인: 19일 오전 8시
=장지: 국립대전현충원
=연락처: (02)3010-20000
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▲차순자 씨(한국여자의사회 제18대 회장) 별세, 김석준(현대자동차 전동화시스템상품전략1팀장)·성민(김성민이비인후과 원장)·경미씨 모친상, 홍선영(헤라실업 이사)씨 시모상, 송은섭(아임병원 산부인과 과장)·김근성(중앙대 식품공학과 명예교수)씨 장모상
=별세: 16일 오후 6시 19분
=빈소: 서울아산병원 장례식장 32호실
=발인: 19일 오전 8시
=장지: 국립대전현충원
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