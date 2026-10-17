'부천 화재 순직' 김진석 소방관, 소방위로 특진…경기도청장·현충원 안장 추진

소방장서 소방위로 특진…옥조근정훈장 추서·현충원 안장 추진

유가족 뜻 따라 경기도청장 엄수…추미애 "현장 안전 철저히 살필 것"

[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 경기 부천 공장에서 발생한 화재를 진압하던 중 순직한 소방관이 1계급 특진했다. 소방청은 옥조근정훈장 추서와 국립현충원 안장을 추진하며, 장례는 경기도청장으로 치러진다.

소방청은 17일 고인의 헌신과 희생을 기리기 위해 고(故) 김진석 소방장을 소방위로 1계급 특진 예우했다고 밝다. 옥조근정훈장 추서를 추진하고 국립현충원 안장도 지원할 계획이다.

소방청은 "국민의 생명과 안전을 지키기 위해 위험한 현장에서 끝까지 소임을 다한 고인의 헌신에 깊은 경의를 표한다"며 "유가족과 동료 소방공무원들에게 애도와 위로의 뜻을 전하고, 고인에 대한 예우와 장례 절차에 최선을 다하겠다"고 전했다.

부천 공장 화재 진압 중 순직한 고(故) 김진석 소방위. [사진=소방청]

경기도는 유가족의 뜻에 따라 고인의 장례를 경기도청장으로 치르기로 결정했다. 빈소는 순천향대학교 부천병원 장례식장에 마련됐으며, 영결식은 오는 19일 오전 10시 부천실내체육관에서 거행된다. 일반 시민을 위한 합동분향소도 세종중앙공원 도시축제마당에서 운영한다.

추미애 경기도지사는 이날 사회관계망서비스(SNS)를 통해 고인을 애도했다. 추 지사는 "국민의 생명과 안전을 지키기 위해 위험한 현장으로 향했던 소방관이 끝내 가족의 품으로 돌아오지 못했다"며 "참담하고 비통한 마음을 금할 길이 없다"고 전했다.

이어 "누군가의 생명을 구하기 위해 자신의 위험을 감수했던 고인의 용기와 헌신을 결코 잊지 않겠다"며 "추모하는 것에 그치지 않겠다"고 했다.

추 지사는 "소방관 한 분 한 분의 생명과 안전을 지키는 일이 얼마나 무거운 책무인지 다시금 가슴 깊이 새기겠다"며 "현장의 안전과 근무환경을 더욱 철저히 살피겠다"고 강조했다. 이날 오후 2시께 순천향대학교 부천병원 장례식장을 찾아 조문할 예정이다.

앞서 지난 16일 오전 8시 38분께 경기 부천시 오정구 내동의 금속부품 도장공장에서 불이 났다. 부천소방서 소속 소방관 2명은 선착대로 출동해 공장 3층에서 진화 작업을 벌이다 불길과 연기가 확산하면서 부상을 입었다.

이 가운데 40대 소방관 1명은 심정지 상태로 구조돼 병원으로 옮겨졌으나 17일 오전 0시 55분께 숨졌다. 다른 소방관 1명은 중상을 입었고, 소방관 4명은 열탈진 증상을 보였다. 공장 관계자 2명도 연기를 흡입해 순직자를 포함해 총 8명의 인명피해가 발생했다.

eoyn2@newspim.com