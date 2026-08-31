"전장의 골든아워 사수하라"… 방사청, 장갑형의무후송차량 체계개발 완료

AI 핵심 요약beta
- 방위사업청은 31일 장갑형의무후송차량 체계개발을 완료했다.
- 이 차량은 전방 전투지역 전상자를 구조·후송하도록 개발했다.
- 방사청은 양산 뒤 군 배치하고 재난현장 활용도 검토했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
들것이송장치·산소공급장치·자동심장충격기 탑재
양압장치 적용해 화생방 오염 환경 대응… 양산·야전배치 추진
[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 방위사업청은 전방 전투지역에서 전상자를 구조·후송할 수 있는 장갑형의무후송차량의 체계개발을 완료했다고 31일 밝혔다.
장갑형의무후송차량 체계개발 사업은 2024년부터 2026년까지 약 145억원을 들여 추진됐다. 방사청은 후속 양산 준비를 거쳐 차량을 군에 인도하고 야전부대에 배치할 계획이다.
장갑형의무후송차량은 적의 총탄과 화기 위협이 있는 전방 전장과 위험 지역에서 부상 장병을 구조해 후방 병원으로 후송하는 장갑차량이다. 후송 과정에서 의무요원이 응급처치를 하고 원격 의료지원을 받을 수 있도록 설계됐다.
이번 차량은 기존 차륜형지휘소용차량을 기반으로 개발됐다. 방사청은 기동성과 방호력을 갖춘 장갑차 플랫폼을 활용해 기계화부대와 상륙작전부대 등 전방 기동부대에 근접한 의무후송 지원이 가능해질 것으로 기대했다.
기존 표준형 구급차와 상용 구급차는 방호력, 험지극복 능력, 야지주행 성능 등의 제약으로 전투부대 인근에서 운용하는 데 한계가 있었다. 방사청은 장갑형의무후송차량이 전상자 발생 시 전투부대 가까이 접근해 신속한 응급처치와 안전한 후송을 지원함으로써 '골든아워' 확보에 도움이 될 것이라고 설명했다. 골든아워는 사고나 부상 이후 환자의 생존율을 높이고 중증 장애를 예방하기 위해 신속한 처치가 필요한 시간으로, 통상 60분 이내를 뜻한다.
차량 내부에는 환자 들것이송장치와 산소공급장치, 자동심장충격기(AED) 등 의료장비가 탑재됐다. 차량이 이동하는 중에도 의무요원이 응급처치를 할 수 있도록 한 것이다.
화생방 오염 상황에 대비한 양압장치도 적용됐다. 차량 내부 압력을 외부 대기압보다 높게 유지해 오염된 외부 공기가 차량 내부로 유입되는 것을 차단하는 방식이다.
방사청은 장갑형의무후송차량이 군 운용을 우선으로 하되, 필요할 경우 일반 차량의 접근이 어려운 재난·재해 현장에서 민간인 환자를 응급후송하는 데도 활용될 수 있다고 밝혔다.
고형석 방사청 기동사업부장은 "장갑형의무후송차량은 기동성과 방호력, 의무장비를 갖춘 전력"이라며 "양산과 야전 배치를 차질 없이 추진하겠다"고 말했다.
gomsi@newspim.com