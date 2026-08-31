현대카드·현대커머셜, 2026 신입 인재 모집…내달 14일까지 접수

AI 핵심 요약beta
- 현대카드·현대커머셜이 31일 2026 신입 모집을 시작했다.
- 직무 구분 없이 통합 선발하며 서류·필기·면접 순이다.
- 지원은 다음달 14일 오전 10시까지 가능하다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
서류·필기·1·2차 면접 거쳐 최종 합격자 선정
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 현대카드와 현대커머셜이 2026년 신입 인재를 모집한다.
현대카드·현대커머셜은 '2026 신입 인재 모집'을 실시한다고 31일 밝혔다. 지난 3월 채용 전환형 인턴십에 이어 올해 두 번째로 진행하는 신입사원 공개 모집이다.
이번 채용은 직무 분야를 미리 구분하지 않고 신입 인재를 통합 선발하는 방식으로 진행된다. 전형 절차는 서류전형과 필기시험, 1·2차 면접 순이다.
지원서는 다음달 14일 오전 10시까지 현대카드·현대커머셜 인재 모집 홈페이지를 통해 접수한다. 국내외 대학 졸업자와 2027년 2월 졸업예정자라면 지원할 수 있으며, 최종 합격자는 2027년 1월 입사한다.
신입사원은 입사 후 카드상품기획과 금융상품영업, 재무·경영관리, 리스크·콜렉션, 경영지원, 브랜드 등 다양한 직무에 대한 정보를 확인한 뒤 최종 부서를 정하게 된다.
현대카드·현대커머셜은 부서 실무자가 직접 직무를 소개하는 '잡셀링(Job Selling)'과 신입사원이 각 부서와 직무에 대해 질문할 수 있는 '잡페어(Job Fair)' 프로그램도 운영하고 있다. 이를 통해 신입사원이 자신에게 적합한 부서와 직무를 선택하고 커리어 경로를 설계할 수 있도록 지원한다.
채용과 관련한 자세한 내용은 현대카드·현대커머셜 인재 모집 홈페이지에서 확인할 수 있다.
yunyun@newspim.com