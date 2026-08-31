DB손해보험, 특수학교 체험형 금융교육 지원…'칭찬카페' 운영

AI 핵심 요약beta
- DB손해보험이 31일 한국육영학교 칭찬카페를 지원했다.
- 칭찬카페는 학생이 운영하며 경제관념을 익히는 교육이다.
- DB손보는 생애주기 맞춤형 금융교육을 확대할 계획이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = DB손해보험은 한국육영학교가 운영하는 교내 체험형 금융교육 프로그램 '칭찬카페'를 지원하고 있다고 31일 밝혔다.
한국육영학교는 정서장애와 자폐성 장애학생을 위한 사립 특수학교로 유치원부터 초·중·고등학교, 졸업 후 진로·직업교육 과정까지 운영하고 있다.
칭찬카페는 학생들이 직접 카페를 운영하고 이용하면서 기초적인 경제관념과 돈의 가치를 익힐 수 있도록 마련된 프로그램이다.
학생들은 규칙을 잘 지키거나 과제를 수행하면 교사에게 칭찬쿠폰을 받아 카페에서 음료와 간식을 구입할 수 있다. 카페 스태프로 참여하는 학생들은 주문과 판매 등 기초적인 직무를 경험하며 졸업 이후 자립생활과 경제활동을 준비할 수 있다.
DB손해보험은 2015년부터 전국 학교를 대상으로 '1사1교 금융교육'을 지원하고 있다. 체험형 교구재를 활용한 교육을 비롯해 금융 뮤지컬, 자유학기제 금융교육, 수능 이후 고등학교 3학년 금융교육 등을 운영하고 있다. 지난해부터는 금융범죄 예방과 투자 판단 역량을 높이는 교육도 강화했다.
올해부터는 수능을 마친 일반계 고등학교 3학년뿐 아니라 취업을 앞둔 직업계고 3학년까지 '사회 진출 전 금융소양 교육'을 확대할 예정이다.
이와 함께 아동돌봄센터와 자립준비청년, 지역자활센터 등을 대상으로 생애주기별 맞춤형 금융교육을 실시하고 있으며, 미성년 자녀를 둔 학부모를 대상으로 가정 내 금융교육 방법을 안내하는 프로그램도 운영하고 있다.
DB손해보험 관계자는 "체험형 금융교육을 통해 학생들이 실생활 속에서 자연스럽게 금융역량을 키우길 바란다"며 "앞으로도 생애주기 전반에 걸친 맞춤형 금융교육을 지속적으로 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.
yunyun@newspim.com