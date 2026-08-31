한국투자증권, 대학생 서포터즈 '뱅키스 버디' 3기 출범

AI 핵심 요약beta
- 한국투자증권은 31일 뱅키스 버디 2기 수료식을 열었다
- 2기 60명은 4개월간 금융서비스와 마케팅을 경험했다
- 한국투자증권은 26일 3기 50명을 선발해 활동을 시작했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 한국투자증권은 31일 대학생 서포터즈 '뱅키스 버디' 2기가 4개월간의 활동을 마무리한 가운데 '뱅키스 버디 3기'가 새롭게 활동을 시작한다고 밝혔다.
한국투자증권에 따르면 회사는 지난 28일 서울 여의도 본사에서 뱅키스 버디 2기 수료식을 개최했다. 총 60명으로 구성된 2기 뱅키스 버디는 지난 4개월간 다양한 온·오프라인 활동에 참여하며 금융 서비스와 브랜드 마케팅 업무를 직접 경험했다.
서포터즈들은 카드뉴스와 숏폼 영상 등 20대에게 친숙한 형식의 SNS 콘텐츠를 직접 기획·제작하며 금융과 투자에 대한 관심을 높이고, 금융과 투자 정보를 세대의 눈높이에 맞춰 쉽고 친근하게 전달하는 콘텐츠 기획 및 디지털 마케팅 경험을 쌓았다.
수료식에서는 활동을 성실히 마친 서포터즈들에게 수료증을 전달하고, 우수한 성과를 거둔 참가자와 팀을 대상으로 시상했다. 이와 함께 주요 활동 성과를 공유하고 지난 4개월간의 여정을 돌아보는 시간도 가졌다.
한국투자증권은 지난 26일에는 '뱅키스 버디 3기' 발대식을 개최하고 본격적인 활동에 들어갔다. 3기는 서울과 지방은 물론 해외 대학에 재학 중인 학생들을 대상으로 모집했으며, 서류 심사와 최종 면접을 거쳐 총 50명을 선발했다.
선발된 서포터즈들은 앞으로 3개월간 팀 활동을 중심으로 다양한 온·오프라인 미션을 수행한다. 한국투자증권과 뱅키스 브랜드를 알리는 SNS 콘텐츠를 직접 기획·제작하고, 브랜드 홍보 활동과 금융 서비스 및 마케팅 관련 아이디어 제안에도 참여할 예정이다.
한국투자증권은 뱅키스 버디 활동을 통해 대학생과 청년 세대의 목소리를 적극적으로 듣고 MZ세대와의 브랜드 접점을 지속적으로 확대할 계획이다. 서포터즈들이 금융투자업과 디지털 마케팅을 직접 경험하며 실무 역량을 키울 수 있도록 다양한 교육과 활동 기회도 제공한다.
김도현 한국투자증권 개인고객그룹장은 "2기 서포터즈들이 제작한 콘텐츠와 캠퍼스 현장에서의 적극적인 활동을 통해 젊은 고객들에게 한국투자증권을 보다 친근하게 알릴 수 있었다"며 "3기 역시 대학생만의 참신한 시각과 아이디어를 바탕으로 뱅키스 브랜드와 MZ세대를 연결하는 역할을 해주길 기대한다"고 말했다.
rkgml925@newspim.com