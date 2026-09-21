[2026AG] 체육공단, 아시안게임 선수단에 격려금 2000만원 전달

AI 핵심 요약beta
- 서울올림픽기념국민체육진흥공단이 21일 아시안게임 선수단에 격려금 2000만원을 전달했다.
- 하형주 이사장이 나고야 현지를 찾아 선수단의 훈련 여건과 메달 전망을 들었다.
- 공단은 주요 국제대회 때마다 국가대표 경기력 향상 격려금을 지원해왔다.
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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 서울올림픽기념국민체육진흥공단이 2026 아이치·나고야 아시안게임에 출전한 대한민국 선수단에 격려금 2000만원을 전달했다.
국민체육진흥공단은 하형주 이사장이 21일 오전 일본 나고야 현지 한국 선수단 사무실을 방문해 이상현 선수단장 등 관계자들을 만났다고 밝혔다.
하 이사장은 선수단의 현지 생활과 훈련 여건, 메달 전망 등에 대한 설명을 들은 뒤 국가대표 선수단을 위한 격려금 2000만원을 전달했다. 이번 아시안게임에서는 41개 종목, 800여명의 한국 선수단이 대회를 소화하고 있다.
하 이사장은 "우리 선수들이 이번 아시안게임을 준비하며 흘린 땀과 노력을 누구보다도 잘 알고 있다"며 "출전 선수 모두 후회 없는 경기를 펼치고 무사히 귀국하길 국민과 함께 응원하겠다"고 말했다.
국민체육진흥공단은 아시안게임과 올림픽 등 주요 국제 종합대회 때마다 국가대표 선수단의 경기력 향상을 위한 격려금을 지원하고 있다.
football1229@newspim.com