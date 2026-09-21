[2026AG] 김영범, 자유형 50ｍ 대회신·예선 1위로 결선행

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

디펜딩 챔피언 지유찬은 22초23 예선 전체 3위로 결선

김민섭·양재훈·김준우·이호준 계영 800m 예선 전체 3위

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 한국 수영의 단거리 샛별 김영범(강원특별자치도청)이 아시안게임 신기록을 작성하며 남자 자유형 50m 예선전 전체 1위로 결승에 올랐다.

김영범은 21일 일본 도쿄 아쿠아틱스센터에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 경영 남자 자유형 50m 예선에서 21초71의 기록으로 터치패드를 찍었다.

이는 지난 2022 항저우 대회에서 지유찬(대구광역시청)이 금메달을 획득할 당시 작성했던 종전 대회 기록(21초72)을 0.01초 앞당긴 새로운 아시안게임 신기록이다. 전날 자유형 100m 결승에서 세계 챔피언 판잔러(중국)와 접전 끝에 은메달을 목에 걸었던 김영범은 이튿날 50m 예선에서도 절정의 스피드를 뽐내며 메달 기대를 한층 키웠다.

[도쿄 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=김영범이 21일 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 경영 남자 자유형 50m 예선을 마친 후 기록을 살피고 있다. 2026.9.21 psoq1337@newspim.com

이 종목 2연패에 도전하는 디펜딩 챔피언 지유찬 역시 22초23으로 전체 3위를 기록하며 순조롭게 결승 티켓을 거머쥐었다. 일본의 마쓰모토 슈야가 22초03으로 2위에 올랐다. 예선 1위와 3위를 나란히 차지한 김영범과 지유찬은 이날 오후 같은 장소에서 열리는 결선에 출격해 동반 메달 사냥에 나선다.

다른 경영 종목에서도 결승 진출 낭보가 이어졌다. 남자 배영 50m 예선에서는 윤지환(강원도청)이 24초74로 전체 2위에 올라 결승에 안착했다. 전날 배영 100m에서 아시안게임 3연패를 달성한 쉬자위(중국)가 24초64로 전체 1위를 차지했다. 배영 100m 동메달리스트 이주호(서귀포시청)는 25초61로 전체 12위에 그쳐 결승 진출이 좌절됐다.

여자 배영 50m 예선에 나선 김승원(경기체고)은 27초91을 기록하며 완러톈(중국)에 이어 전체 2위로 결승에 올랐고, 이은지(강원도청)도 28초55로 전체 9위를 기록해 결승행 티켓을 확보했다.

[도쿄 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=김영범이 21일 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 경영 남자 자유형 50m 예선 기록을 확인한 후 기뻐하고 있다. 2026.9.21 psoq1337@newspim.com

여자 자유형 200m 조현주(경북도청), 남자 평영 100m 최동열(강원도청), 여자 개인 혼영 200m 이송은(전북원스포츠단)도 나란히 결승 무대에 이름을 올렸다. 최동열은 평영 100m 예선에서 59초53을 기록하며 전체 2위로 메달 도전에 나선다. 반면 이희은(대전광역시시설관리공단)은 이날 오전 갑작스러운 고열 증세로 경기에 불참했다.

이날 예선 마지막 일정으로 치러진 남자 계영 800m 예선에서는 김민섭(경상북도체육회), 양재훈, 김준우, 이호준(이상 강원도청)이 호흡을 맞춰 7분14초35로 1조 1위로 터치패드를 찍었다. 중국(7분11초70)과 일본(7분13초02)에 이어 전체 기록 상위권을 유지한 한국은 결승에서 3번 레인을 배정받아 대회 2연패를 향한 레이스를 펼친다.

종목별 결승 경기는 이날 오후 5시부터 시작된다.

psoq1337@newspim.com