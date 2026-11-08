"빵 맛집 찾아가세요"…배민, 픽업 서비스에 '빵지순례' 도입

AI 핵심 요약beta
- 우아한형제들은 8일 전국 베이커리 370여곳 빵지순례를 선보였다
- 이용자는 배민 픽업 지도에서 빵집을 확인하고 제품을 주문할 수 있다
- 크루아상 등 빵·디저트 픽업 주문이 지난해보다 크게 증가한 것으로 나타났다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 배달의민족(배민)이 전국 빵 맛집을 한눈에 확인하고 주문할 수 있는 '빵지순례' 서비스를 선보인다.
배민 운영사 우아한형제들은 오는 29일까지 픽업 서비스에서 전국 베이커리 370여곳을 소개하는 '빵지순례' 큐레이션을 운영한다고 8일 밝혔다.
이용자는 배민 픽업 지도 화면의 '빵지순례' 메뉴에서 주변 빵집의 위치와 목록을 확인하고 원하는 제품을 주문할 수 있다. 대전의 인기 베이커리 '몽심' 등 지역별 유명 빵집도 포함됐다.
이번 서비스는 증가하는 빵·디저트 픽업 수요를 반영했다. 지난 9월 29일부터 10월 26일까지 크루아상 픽업 주문은 전년 동기 대비 67.8% 증가했다. 파이(39.7%), 바게트(31.2%), 마카롱(23.1%) 주문도 늘었다.
배민은 이와 함께 주말 나들이용 간편식과 빼빼로데이 선물, 수능 합격 기원 상품 등을 추천하는 맞춤형 필터도 운영한다.
김지훈 우아한형제들 사업부문장은 "고객은 새로운 맛집을 발견하고 지역 가게들은 더 많은 고객을 만날 수 있도록 준비했다"며 "앞으로도 개인화된 큐레이션을 고도화하겠다"고 말했다.
chanw@newspim.com