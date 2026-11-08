"한 끼도 가볍게"…세븐일레븐, 원핸드 간편식 강화

AI 핵심 요약beta
- 세븐일레븐은 8일 고물가 대응을 위해 원핸드 간편식을 확대했다
- 삶은 계란과 브리또 등 소용량 간편식 매출이 전년보다 증가했다
- 세븐일레븐은 치폴레치킨텐더그랩 등 신상품 3종을 출시했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 세븐일레븐이 고물가와 소용량 식품 선호 현상에 맞춰 한 손에 들고 먹을 수 있는 '원핸드 간편식' 상품군을 확대한다.
세븐일레븐은 식사와 간식의 경계가 흐려지는 소비 트렌드를 반영해 마끼와 그랩, 1입 계란 등 소용량 간편식을 강화한다고 8일 밝혔다.
실제로 올해 1월부터 10월까지 세븐일레븐의 삶은 계란 매출은 전년 동기 대비 27% 증가했다. 브리또(17%), 샌드위치(22%), 군고구마(23%), 프로틴 음료(82%)도 성장세를 보였다.
지난 8월 출시한 '올 뉴 마끼' 시리즈 4종은 누적 판매량 40만개를 돌파했다. 구매 고객 중 여성 비중은 55%로 집계됐다.
세븐일레븐은 이에 맞춰 치킨 텐더를 또르띠아로 감싼 '치폴레치킨텐더그랩'과 불고기를 활용한 '올 뉴 바삭 마끼 불고기'를 선보였다. 삶은 계란 1개를 담은 '단백한알1입'도 출시했다.
임이선 세븐일레븐 푸드팀장은 "고물가와 건강 관리를 중시하는 소비 변화에 따라 소용량 간편식이 새로운 먹거리로 떠오르고 있다"며 "휴대성과 합리적인 가격을 갖춘 상품을 지속 개발하겠다"고 말했다.
chanw@newspim.com