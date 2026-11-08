현대차, 중학생 환경교육 성과 공유…6개월간 자생식물 키웠다

AI 핵심 요약beta
- 현대차는 7일 인천 국립생물자원관에서 환경교육 성과를 공유했다
- 중학생들은 6개월간 자생식물을 키우며 생물다양성을 학습했다
- 학교별 실천 발표와 폐플라스틱 키링 제작 등 체험을 진행했다
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 현대자동차가 중학생들과 함께 생물다양성 보전과 자원순환의 중요성을 알리는 환경교육 프로그램의 성과를 공유했다.
현대차는 지난 7일 인천 서구 국립생물자원관에서 '컬러풀 스쿨 2026 성과공유회'를 개최했다고 8일 밝혔다.
컬러풀 스쿨은 현대차와 국립생물자원관, 서울시교육청, IPC 사회협동조합이 지난 5월부터 운영해 온 환경교육 프로그램이다. 올해는 서울 소재 대치중, 문창중, 송례중, 풍납중, 항동중 등 5개 학교가 참여했다.
학생들은 6개월간 층꽃나무와 꿀풀, 구절초 등 자생식물 3종을 직접 키우며 생장 과정을 관찰했다. 활동 내용은 그림책 형태의 기록물로 제작했다.
성과공유회에서는 학교별 환경 실천 사례를 발표하고 폐플라스틱을 활용한 키링 제작, 생물다양성 퀴즈 등 체험 프로그램을 진행했다. 재활용 소재로 제작한 학교별 기념 현판도 전달했다.
현대차 관계자는 "학생들이 직접 자생식물을 키운 경험을 바탕으로 학교와 가정에서도 환경 실천을 이어가길 바란다"며 "미래세대가 생물다양성과 자원순환의 가치를 경험할 수 있도록 지속 지원하겠다"고 말했다.
chanw@newspim.com