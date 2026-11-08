대구·경북 9일 오후부터 또 늦가을비...최고 10mm내외

AI 핵심 요약beta
- 대구와 경북은 9일 늦가을비가 내리고 낮 기온이 15도까지 오르겠다
- 경북 동해안과 울릉·독도에는 5~10mm의 비가 예상됐다
- 해상에 높은 물결과 너울이 일어 해안가 안전사고에 주의해야 한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[대구·경북종합=뉴스핌] 남효선 기자 = 대구와 경북은 9일 또 늦가을비가 내리겠다. 당분간 기온이 낮아 춥겠고 낮과 밤의 기온 차가 크겠다.
경북 해상을 포함해 대부분 해상에서 물결이 매우 높게 일겠고 해안을 중심으로 바람이 강하게 불겠다.
또 동해안에는 너울에 의한 높은 물결이 백사장으로 강하게 밀려오거나 갯바위나 방파제를 넘는 곳이 있겠다. 안전사고에 유의해야 한다.
9일 오후(12~18시)부터 경북권 중·남부에, 낮(12~15시)부터 경북 동해안에 비가 시작돼 저녁(18~21시)에 대부분 그치겠다.
대구와 경북권의 예상 강수량은 경북 동해안, 울릉·독도는 5~10mm, 대구·경북내륙, 경북북동산지는 5mm 미만으로 관측됐다.
기상청은 비 또는 눈이 내리는 지역에는 가시거리가 짧아지고 도로가 미끄러운 곳이 있을 수 있다며 감속 운행하는 등 교통안전과 안전사고에 각별히 주의할 것을 당부했다.
대구와 경북의 9일 기온은 3도~15도의 분포를 보이겠다.
대구·경북 주요 지역의 이날 아침 기온은 대구 6도, 경북 봉화 3도, 안동·상주·청송 5도, 경주 7도, 포항 8도, 울진·영덕은 9도의 분포를 보이겠고, 낮 기온은 대구 13도, 경북 봉화·안동·의성·상주 13도, 영주·문경·포항·울진 14도, 영덕은 15도로 관측됐다.
당분간 동해안에는 너울에 의한 높은 물결이 백사장으로 강하게 밀려오거나 갯바위나 방파제를 넘는 곳이 있겠다. 해안가 접근을 자제하는 등 안전사고에 각별히 주의해야 한다.
nulcheon@newspim.com