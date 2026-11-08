기아, PV5 활용한 생필품 배송 확대…전북 순창 65개 마을 지원

AI 핵심 요약beta
- 기아는 6일 전북 순창군에서 PV5 활용 배송사업을 확대했다
- 순창군 7개 면 65개 마을에 PV5 카고 2대를 투입했다
- 고령층에 식품·생필품을 배송하고 통합 돌봄도 연계한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 기아가 목적기반모빌리티(PBV) 'PV5'를 활용한 식품·생활필수품 배송 사업을 전북 순창군으로 확대한다.
기아는 지난 6일 전북 순창군 인계면 '다시 청춘관'에서 사회공헌사업 '무브투유' 확대 운영 행사를 개최했다고 8일 밝혔다.
무브투유는 인구 감소 지역에서 식료품점 부족으로 장보기에 어려움을 겪는 고령층 주민에게 식품과 생필품을 공급하는 사업이다. 기아는 지난 3월 행정안전부와 업무협약을 체결하고 7월 경북 의성군에서 사업을 시작했다.
두 번째 운영 지역인 순창군에는 PV5 카고 2대가 투입된다. 대상은 65세 이상 주민 비율이 높고 식품 구매 여건이 열악한 7개 면, 65개 마을이다.
차량은 마을회관과 노인정 등 주민 접근성이 높은 거점으로 물품을 배송하며, 주민들은 해당 장소에서 필요한 상품을 구매할 수 있다. 기아는 통합 돌봄 프로그램도 연계해 고령층의 사회적 교류를 지원할 계획이다.
이덕현 기아 지속가능경영실장 상무는 "더 많은 지역의 고령층에게 도움을 드릴 수 있게 됐다"며 "주민 정주 여건 개선과 지방소멸 문제 해소에 기여하겠다"고 말했다.
chanw@newspim.com