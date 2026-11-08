LG유플러스, 수능 시즌 맞아 멤버십 혜택 확대…50여개 쿠폰 제공

AI 핵심 요약beta
- LG유플러스가 8일 수능 시즌 맞춤 멤버십 혜택 확대를 발표했다
- 16일부터 20일까지 50여개 제휴사 쿠폰을 제공한다
- 10년 이상 고객 4000명에게 영화 초청 행사도 진행한다
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = [서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = LG유플러스가 대학수학능력시험(수능) 시즌을 맞아 식음료와 쇼핑, 여행 등 다양한 분야의 멤버십 혜택을 확대한다. 기존 하루였던 인기 제휴사 쿠폰 발급 기간을 5일로 늘리고 장기고객 대상 영화 초청 행사도 확대한다.
LG유플러스는 오는 16일부터 20일까지 '유플투쁠 플러스 위크(PLUS WEEK)'를 운영한다고 8일 밝혔다.
이번 행사는 멤버십 쿠폰을 하루 동안만 받을 수 있어 아쉽다는 고객 의견을 반영해 마련됐다. 고객은 통합 앱 'U+one'에서 스타벅스, 공차, 다이소 등 50여개 제휴사의 쿠폰을 받을 수 있다.
주요 혜택은 스타벅스 아메리카노 1+1, 공차 최대 50% 할인, 다이소 최대 3000원 금액권, 스파오 최대 1만5000원 할인 등이다. 롯데월드 종일권 47% 할인과 여기어때 국내 숙소 3만원 할인, 롯데렌터카 G car 대여료 60% 할인 등 여행·여가 혜택도 제공한다.
쿠폰은 제휴사별로 1인당 1회 발급할 수 있으며 준비된 수량이 소진되면 조기 마감될 수 있다.
LG유플러스는 10년 이상 이용한 VVIP 고객을 대상으로 'U+ 장기고객 IMAX 스페셜 데이'도 진행한다.
오는 12월 21~22일 서울 용산아이파크몰과 왕십리, 영등포, 전주효자, 부산 센텀시티 등 전국 5개 CGV IMAX관에서 총 4000명을 초청해 영화 '듄: 파트 3'를 상영할 예정이다. 참여를 원하는 고객은 이달 11일부터 25일까지 U+one에서 응모하면 된다.
장준영 LG유플러스 마케팅그룹장 상무는 "고객 의견을 반영해 혜택 이용 기간과 행사 지역을 확대했다"며 "오래 이용한 보람을 느낄 수 있는 멤버십 프로그램을 지속적으로 선보이겠다"고 말했다.
chanw@newspim.com