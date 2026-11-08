LG전자, GV90 통신모듈 안전성 인정…전장 경쟁력 강화

AI 핵심 요약beta
- LG전자는 5일 차량 통신제어 모듈에 업계 최초 ASIL D 인증을 획득했다.
- 해당 모듈은 제네시스 플래그십 전기 SUV GV90에 탑재됐다.
- LG전자는 이번 인증을 계기로 글로벌 완성차 대상 공급 확대에 나설 계획이다.
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = LG전자가 차량 통신제어 모듈 분야에서 업계 최초로 자동차 기능안전 최고 등급 인증을 획득했다. 제네시스 GV90에 탑재된 제품의 안전성을 인정받으면서 글로벌 완성차 업체를 대상으로 한 전장사업 확대에도 속도가 붙을 전망이다.
LG전자는 최근 글로벌 인증기관 TÜV 라인란드로부터 차량 통신제어 모듈에 대해 자동차 기능안전 국제표준 ISO 26262의 최고 등급인 'ASIL D' 인증을 획득했다고 밝혔다. LG전자에 따르면 차량 통신제어 모듈이 해당 인증기관에서 최고 등급을 받은 것은 업계 최초다.
차량 통신제어 모듈은 차량 내부의 전자제어장치(ECU)를 연결하고 차량 상태 정보와 제어 명령 등을 전달하는 장치다. 외부 통신망과도 연결돼 원격제어와 무선 소프트웨어 업데이트(OTA) 등 커넥티드카 기능을 지원한다.
특히 제동과 조향 등 주행 안전과 관련된 제어 신호도 처리하는 만큼 오류 발생 시 이를 신속하게 감지하고 대응하는 기능안전 기술이 중요하다.
ASIL은 차량 전기·전자 시스템의 오류가 안전에 미치는 영향을 평가하는 기준으로 A부터 D까지 4개 등급으로 구분된다. 최고 등급인 D는 안전과 직결된 시스템에 적용되는 가장 엄격한 수준이다. LG전자는 제품 설계부터 소프트웨어 구현, 기능 검증까지 국제표준이 요구하는 기준을 충족했다고 설명했다.
이번 인증을 받은 모듈은 제네시스의 플래그십 전동화 스포츠유틸리티차량(SUV) GV90에 탑재됐다. LG전자는 이를 계기로 글로벌 완성차 고객을 대상으로 차량 통신 솔루션 공급을 확대할 계획이다.
LG전자는 텔레매틱스 분야의 기술 경쟁력을 바탕으로 차량 통신사업을 강화하고 있다. 최근 5G 통신표준 R16 기반 스마트 텔레매틱스 솔루션을 유럽 완성차 양산 모델에 적용했으며, 차량과 도로 인프라를 연결하는 V2X 통신 기술도 고도화하고 있다.
이상용 LG전자 VS연구소장 부사장은 "AI 중심 차량(AIDV) 전환을 위한 핵심 모빌리티 기술인 차량 통신제어 모듈을 비롯해 전장제품의 기능안전 기술을 지속적으로 고도화하겠다"고 말했다.
chanw@newspim.com