쿠팡, 충남 아산시와 맞손…지역 농산물 온라인 판로 확대

AI 핵심 요약beta
- 쿠팡은 8일 아산시와 지역 농산물 온라인 판로 확대에 나섰다
- 오는 30일까지 우수 농산물 40여종을 로켓배송으로 판매한다
- 쿠팡은 참여 농가와 상품 규모를 지속 확대할 계획이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 쿠팡이 충남 아산시와 손잡고 지역 농산물의 온라인 판로 확대에 나선다.
쿠팡은 지역 상생 전문관 '착한상점'에서 오는 30일까지 '아산시 우수상품 특별기획전'을 진행한다고 8일 밝혔다.
이번 기획전은 아산시와 아산시농업기술센터가 함께 마련한 행사로, 지역 우수 농산물 40여종을 로켓배송으로 선보인다.
주요 상품은 김장철을 맞아 준비한 배추김치와 열무김치, 총각김치, 백김치, 오이소박이 등 김치류와 지역 대표 농산물인 '아산맑은쌀' 등이다.
쿠팡은 이번 협력을 계기로 아산 지역 농가의 온라인 판매를 지원하고 참여 농가와 상품 규모를 지속적으로 확대할 계획이다.
쿠팡 착한상점은 전국 농어촌과 중소상공인의 온라인 판로 확대를 지원하는 상생 전문관으로, 지역 특산물 판매와 마케팅·홍보 활동 등을 지원하고 있다.
쿠팡 관계자는 "이번 기획전이 아산시 우수 농산물의 가치를 알리고 지역 농가의 판매 확대에 도움이 되길 바란다"며 "앞으로도 전국 각지의 우수 생산자와 협력해 온라인 판로 확대를 지원하겠다"고 말했다.
chanw@newspim.com