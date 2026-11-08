현대백화점, 멜버른 한류 박람회 참가…K브랜드 해외 진출 지원

AI 핵심 요약beta
- 현대백화점이 6~7일 호주 멜버른 한류 박람회에 참가했다.
- 현대백화점은 13개 유망 K브랜드를 소개하는 홍보관을 운영했다.
- 행사 기간 약 1만명이 방문해 국내 브랜드 제품을 체험했다.
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 현대백화점이 호주 멜버른에서 열린 한류 박람회에 참가해 국내 유망 브랜드의 해외 판로 확대에 나섰다.
현대백화점은 지난 6~7일 호주 멜버른 쇼그라운즈에서 열린 '2026 멜버른 한류 박람회(KBEE 2026)'에서 K브랜드 홍보관을 운영했다고 8일 밝혔다.
산업통상부와 코트라가 주관한 이번 행사에는 국내 소비재 기업 100여곳이 참여했다. 현대백화점은 메디쿼터스와 협력해 참가 기업 중 최대 규모인 96㎡ 홍보관을 마련했다.
홍보관에서는 웰라쥬·더이유 등 뷰티 브랜드와 로라로라·마하그리드·스탠드오일 등 패션 브랜드를 포함한 총 13개 브랜드의 제품을 선보였다. 자체 캐릭터 '흰디'와 K팝 아티스트 굿즈도 소개했다.
현대백화점은 시음·시식과 사은품 증정, 스탬프 이벤트 등 체험형 프로그램을 운영했으며 이틀간 약 1만명이 홍보관을 방문했다.
유희열 현대백화점 패션사업부장 상무는 "오세아니아는 한류에 대한 호감도가 높아지는 반면 한국 브랜드를 체험할 기회가 상대적으로 적은 시장"이라며 "유망 K브랜드의 글로벌 시장 진출을 적극 지원하겠다"고 말했다.
chanw@newspim.com