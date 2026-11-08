넥슨재단, 기부 마라톤 '푸르메런' 성료…3000여명 참가

AI 핵심 요약beta
- 넥슨재단은 7일 장애어린이 재활치료 기부 마라톤을 마쳤다
- 장애인과 비장애인 3000여명이 10㎞ 달리기 등에 참여했다
- 참가비 전액은 장애어린이 재활치료비로 사용된다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 넥슨재단이 장애어린이 재활치료 지원을 위해 마련한 기부 마라톤 '2026 미라클365 푸르메런'을 성황리에 마쳤다. 행사에는 장애인과 비장애인 3000여명이 참여했으며 참가비 전액은 장애어린이 재활치료비로 사용된다.
넥슨재단은 지난 7일 서울 마포구 상암 월드컵공원 평화광장 일대에서 열린 '넥슨과 함께하는 2026 미라클365 푸르메런'을 전액 후원했다고 밝혔다.
이번 행사는 푸르메재단 넥슨어린이재활병원 개원 10주년을 기념해 마련됐다. 참가자들은 10km 달리기와 3km 걷기 코스에 참여했으며 장애인과 가족 200명도 함께 완주했다.
대회 운영비는 넥슨재단의 '넥슨 히어로 30 기금'으로 충당됐다. 해당 기금은 2024년 넥슨 창립 30주년을 맞아 22개 게임에서 이용자 16만명이 참여해 조성한 34억원 규모의 어린이 의료 지원 기금이다.
이날 행사에는 가수 션과 휠체어 육상 국가대표 유병훈 선수, 푸르메재단 넥슨어린이재활병원에서 치료받은 박선율 양이 10km 코스에 참여했다. 넥슨 임직원 약 300명도 달리기와 현장 봉사활동에 동참했다.
넥슨재단은 행사장 곳곳에 게임 캐릭터를 활용한 거리 표지판을 설치하고 코스프레 달리기 이벤트도 진행했다.
김정욱 넥슨재단 이사장은 "재활은 빨리 가는 것보다 끝까지 가는 것이 중요하고 혼자보다 함께일 때 더 멀리 갈 수 있다는 점에서 마라톤과 닮았다"며 "이용자들이 모아준 마음으로 함께 달릴 수 있어 뜻깊었다"고 말했다.
chanw@newspim.com