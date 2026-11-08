현대차그룹, WHE 2026서 수소 생태계 청사진 제시…글로벌 협력 모색

AI 핵심 요약beta
- 현대차그룹은 4일부터 6일까지 WHE 2026 전시를 마무리했다
- 수전해 기술과 폐자원 활용 수소 생산 모델을 공개했다
- 수소 모빌리티와 새만금 기반 미래 산업도시 모델도 선보였다
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 현대자동차그룹이 수소 생산부터 모빌리티, 미래 산업도시까지 아우르는 기술을 선보인 '월드 하이드로젠 엑스포 2026(WHE 2026)' 전시를 마무리했다.
현대차그룹은 지난 4일부터 6일까지 경기 고양시 킨텍스에서 열린 WHE 2026에 참가했다고 8일 밝혔다. 행사에는 12개국 197개 기업·기관이 참여했으며 관람객 1만8600여명이 방문했다.
현대차그룹은 720㎡ 규모 전시관에서 고분자전해질막(PEM) 수전해 기술과 폐자원 활용 수소 생산 모델을 공개했다. 특히 수전해 스택 12개를 결합한 5MW급 전해조 스택 모듈(ESM)을 선보이며 대규모 수소 생산 설비로의 확장 가능성을 제시했다.
모빌리티 분야에서는 2027년형 넥쏘와 수소전기기관차 모형, 저상 광역버스 등을 전시했다. 수소전기차 자동 충전 로봇은 'H2 이노베이션 어워드' 우수상을 받았다.
수소버스와 트럭 시승 행사에는 국내외 운수·물류업계 관계자 등 181명이 참여했다. 새만금 AI 밸리를 중심으로 수소와 재생에너지, 데이터센터를 연결한 미래 산업도시 모델도 공개했다.
현대차그룹은 글로벌 컨퍼런스에서 수소 프로젝트 투자와 국제 협력 방안을 논의하며 수소 수요 확대와 충전 인프라 구축의 중요성을 강조했다.
chanw@newspim.com