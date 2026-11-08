현대차·기아, 루크 동커볼케의 '멈추지 않는 꿈' 전시 연다

AI 핵심 요약beta
- 현대차·기아가 24일부터 서울 신사하우스에서 디자인 아카이브 전시를 개최한다
- 루크 동커볼케 사장의 성장 과정과 자동차 디자인 작업물을 선보인다
- 전시는 12월 11일까지 무료로 진행되며 세부 프로그램은 추후 공개된다
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 현대자동차·기아가 루크 동커볼케 최고 크리에이티브 책임자(CCO) 겸 최고 디자인 책임자(CDO) 사장의 디자인 철학과 성장 과정을 조명하는 전시회를 개최한다.
현대차·기아는 오는 24일부터 12월 11일까지 서울 강남구 신사하우스에서 디자인 아카이브 전시 'Dreams that Resonate(멈추지 않는 꿈)'를 진행한다고 밝혔다.
이번 전시는 동커볼케 사장이 어린 시절 품었던 꿈이 실제 자동차 디자인으로 구현되기까지의 과정을 소개한다. 어린 시절부터 현재까지의 기록과 디자인 작업물을 재구성해 선보일 예정이다.
특히 추상적인 디자인 개념을 설명하는 데 그치지 않고 실제 작업 과정과 제작물을 공개해 일반 관람객도 자동차 디자인의 발전 과정을 이해할 수 있도록 구성했다.
동커볼케 사장은 2016년 현대차·제네시스 디자인 총괄로 합류해 현대차그룹의 디자인 혁신을 이끌어 왔다. 2022년 월드 카 어워즈 '올해의 인물', 2023년 뉴스위크 '올해의 혁신 디자이너'에 선정됐다.
전시는 누구나 무료로 관람할 수 있으며 세부 프로그램은 추후 공개된다.
현대차·기아 관계자는 "한 명의 디자이너를 소개하는 것을 넘어 꿈과 상상력이 새로운 가능성으로 이어지는 과정을 보여주는 자리"라고 말했다.