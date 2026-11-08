삼성전자·현대차그룹, 첫 그룹 간 교류…경영진 170여명 한자리

AI 핵심 요약beta
- 삼성전자가 9일 현대차그룹 경영진을 초청해 첫 공식 교류 행사를 개최했다
- 양사 경영진과 배우자 등 170여명이 공연과 만찬을 함께하며 네트워킹을 강화했다
- 차량용 반도체·배터리·전장·소프트웨어 등 미래 모빌리티 협력 확대가 전망된다
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차량용 반도체·전장 넘어 배터리·파운드리 협력 확대
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 삼성전자와 현대자동차그룹이 처음으로 그룹 차원의 공식 교류 행사를 개최한다. 양사 주요 경영진과 배우자 등 170여명이 참석하는 가운데 차량용 반도체와 배터리, 전장 등 미래 모빌리티 분야의 협력 관계가 한층 강화될 것으로 전망된다.
8일 업계에 따르면 삼성전자는 오는 9일 오후 경기 용인시 삼성전자 연수원 '더유니버스'에서 현대차·기아 주요 경영진을 초청하는 '감사(Appreciation) 데이' 행사를 개최할 예정이다.
이번 행사는 전영현 삼성전자 부회장과 장재훈 현대차그룹 부회장 주재로 진행된다. 양사 계열사 사장단과 배우자 등 총 170여명이 참석할 것으로 알려졌다.
삼성전자와 현대차그룹이 그룹 차원의 교류 행사를 여는 것은 이번이 처음이다. 행사는 공연 관람과 만찬 등 경영진 간 친목과 네트워킹을 강화하는 프로그램으로 구성될 예정이다.
삼성전자 측에서는 전영현·노태문 대표이사를 비롯해 최주선 삼성SDI 대표이사, 장덕현 삼성전기 대표이사, 이청 삼성디스플레이 대표이사 등이 참석할 것으로 전해졌다.
현대차그룹에서는 호세 무뇨스 현대자동차 대표이사 사장과 만프레드 하러 현대차·기아 R&D본부 사장 등이 자리할 예정이다.
양사는 최근 차량용 반도체와 디스플레이, 전장뿐 아니라 배터리와 소프트웨어 분야까지 협력 범위를 넓히고 있다.
삼성전자의 스마트홈 플랫폼 '스마트싱스'를 활용해 차량과 가전을 연결하는 홈투카·카투홈 서비스를 선보였으며, 올해 하반기 출시된 제네시스 GV90에는 삼성SDI의 각형 배터리가 탑재됐다.
삼성전자 파운드리사업부가 지난해 현대차의 자체 개발 자율주행용 반도체 양산을 수주한 것으로도 알려졌다.
업계에서는 이번 교류 행사가 양사의 기존 사업 협력 관계를 공고히 하고 미래 모빌리티 분야에서 추가적인 협력 기회를 모색하는 계기가 될 것으로 보고 있다.
chanw@newspim.com