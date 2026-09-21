[2026AG] 이보미, 한국 선수 최초 종합격투기 메달리스트 우뚝

AI 핵심 요약beta
- 이보미가 21일 아시안게임 MMA 준결승서 패했다.
- 결승은 못 갔지만 동메달을 확보했다.
- 한국 MMA 첫 아시안게임 메달리스트가 됐다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 이보미가 아시안게임 종합격투기(MMA)에서 한국 선수 최초의 메달리스트로 이름을 남겼다.
이보미는 21일 일본 나고야 이나에 스포츠센터에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 MMA 여자 모던 54㎏급 준결승에서 디아나 포고시안(바레인)에게 패했다. 1라운드 1분 20초 만에 의료진의 경기 중단 결정이 내려지면서 0-3 판정으로 아쉽게 결승 진출이 좌절됐다.
전날 8강에서 로티풍(베트남)을 2-1로 꺾고 준결승에 올랐던 이보미는 비록 결승 진출은 무산됐으나 값진 동메달을 목에 걸었다. MMA는 복싱과 마찬가지로 별도의 3위 결정전을 치르지 않고 준결승에서 패한 두 선수에게 모두 동메달을 수여한다.
이번 대회에서 처음 아시안게임 정식 종목으로 채택된 MMA는 복장에 따라 소매가 없는 도복을 입는 트레디셔널과 래시가드를 착용하는 모던으로 나뉜다.
한국은 이번 대회에 이보미를 비롯해 최은석(남자 모던 71㎏급), 윤태영(남자 트레디셔널 77㎏급) 등 3명의 선수가 출전했다. 최은석과 윤태영이 전날 8강에서 나란히 고배를 마신 가운데 이보미가 투혼을 발휘하며 한국 MMA 대표팀에 사상 첫 메달을 선사했다.
psoq1337@newspim.com