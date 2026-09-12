[격투기] '7개월 만의 옥타곤 복귀' 유수영, '무패' 코반첵과 맞대결…UFC 3승 도전

AI 핵심 요약beta
- 유수영이 다음달 18일 캐나다 UFC전서 코반첵과 맞붙는다.
- 유수영은 지난 3월 첫 패 뒤 7개월 만에 복귀했다.
- 코반첵은 UFC 데뷔전서 무패 전적을 앞세운 신성이다.
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[서울=뉴스핌] 유다연 기자=UFC 선수 유수영이 첫 패를 뒤로 하고, 캐나다에서 3승에 재도전한다.
유수영은 다음달 18일(한국시간) 캐나다 앨버타주 이번 에드먼턴의 로저스 플레이스에서 열리는 'UFC 파이트 나이트: 버클리 vs 맬럿'에서 9승 무패의 신성 코디 코반첵(캐나다)과 격돌한다.
유수영은 지난 3월 일라이자 스미스에게 리어네이키드 초크 서브미션 패를 당한 후 7개월 만에 옥타곤에 복귀한다. 유수영은 2024년 11월 로드 투 UFC 시즌 3 밴텀급 토너먼트에서 우승해 UFC와 계약했다. UFC 입성 후 2연승을 달렸지만 지난 3월 스미스를 상대로 첫 패배를 떠안았다. 종합격투기(MMA)에서 5번의 서브미션 승이 있지만 서브미션으로 진 건 처음이었다.
주짓수 블랙벨트인 유수영은 주짓수를 기반으로 한 그래플링으로 승리에 도전한다. 로드 투 UFC 포함 UFC 6경기에서 23번의 테이크다운에 성공하고, 경기 시간의 3분의 1이 넘는 28분40초를 유리한 포지션에서 콘트롤했다. 최근에는 타격 완성도도 끌어올리고 있다. UFC 2번째 경기에서는 우슈 산타 타격가인 샤오룽을 상대로 난타전을 벌인 끝에 판정승을 거두기도 했다.
유수영의 상대 코반첵은 이번 대회를 통해 UFC 데뷔전을 치른다. 태국계 캐나다 국적을 가진 코반첵은 대회가 열리는 캐나다 에드먼턴 지역 기반의 단체 유니파이드 MMA에서 밴텀급 챔피언출신이다. 지난해 데이나 화이트의 컨텐더 시리즈(DWCS)에서 라파엘 우첵부에게 3라운드 펀치 KO승을 거두고 UFC와 계약했고, 이후 1년 1개월 만에 데뷔한다.
처음부터 MMA로 격투기에 입문한 코반첵은 태국에서 무에타이 훈련을 하며 타격을 다듬었다. MMA 9승 중 4승이 (T)KO고, 2승이 서브미션이다. 타격뿐 아니라 레슬링도 적극적으로 활용한다.
한편 이번 대회 메인 이벤트에선 UFC 웰터급 랭킹 10위 와킨 버클리(미국)와 13위 마이크 맬럿(캐나다)이 격돌한다.
willowdy@newspim.com