롯데렌탈 지속가능경영보고서, 美 LACP서 2년 연속 최고등급

AI 핵심 요약beta
- 롯데렌탈이 21일 지속가능경영보고서로 대상을 받았다.
- 2024 보고서는 LACP 비전 어워즈서 2년 연속 최고 등급을 기록했다.
- 친환경·안전·주주친화 ESG 성과를 보고서에 담았다.
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 롯데렌탈이 지속가능경영보고서로 글로벌 커뮤니케이션 평가에서 2년 연속 최고 등급을 받았다.
롯데렌탈은 '2024 지속가능경영보고서'가 미국 커뮤니케이션 연맹(LACP)이 주관하는 '2025-2026 LACP 비전 어워즈'에서 대상을 수상했다고 21일 밝혔다.
롯데렌탈은 전체 8개 평가 항목 가운데 7개에서 만점을 받아 디지털·온라인 보고서 부문에서 2년 연속 대상을 차지했다. 자동차·부품 산업 부문에서는 금상을 받았다.
전 세계 출품작을 대상으로 한 톱100 보고서에서는 월드와이드 65위, 아시아·태평양 38위에 올랐다. 전년보다 각각 24계단, 10계단 상승했다. 한국 톱20 보고서와 기술 성과 우수 보고서에도 선정됐다.
보고서에는 친환경 상품·서비스와 온실가스 감축, 자원순환을 비롯해 임직원·고객 안전관리, 주주친화 정책과 리스크 관리 등 ESG 성과가 담겼다.
롯데렌탈은 2022년 첫 지속가능경영보고서를 발간한 이후 5년 연속 보고서를 내고 있으며, 올해 6월에도 '2025 지속가능경영보고서'를 발간했다.
chanw@newspim.com