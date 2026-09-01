공정위 문턱 넘은 롯데렌탈 매각…롯데, 10월 거래 종결

AI 핵심 요약beta
- 롯데가 1일 공정위로부터 롯데렌탈 매각을 승인받았다.
- 롯데는 TPG에 지분 61.2%를 1조3105억원에 넘기기로 했다.
- 롯데는 10월 안에 거래를 마무리하고 재무개선을 추진한다.
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호텔 재무개선·사업재편 재원 활용
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 롯데가 롯데렌탈 매각에 대한 공정거래위원회의 기업결합 승인을 받았다. 롯데는 주주총회 등 후속 절차를 거쳐 오는 10월 안에 거래를 마무리할 계획이다.
◆ 롯데렌탈 지분 61.2% TPG에 매각
1일 롯데에 따르면 공정위는 호텔롯데와 부산롯데호텔이 보유한 롯데렌탈 지분 매각에 대한 기업결합을 승인했다.
롯데는 지난달 11일 글로벌 투자회사 TPG와 롯데렌탈 경영권 지분 61.2%를 매각하는 계약을 체결했다. 매각 대상은 호텔롯데 보유 지분 38.1%와 부산롯데호텔 지분 23.0%다.
매매대금은 주당 5만9000원, 총 1조3105억원이다. 롯데는 기업가치와 인수구조, 고용보장, 거래 종결 속도 등을 종합적으로 검토해 TPG를 인수자로 선정했다고 설명했다.
롯데는 매각 대금을 호텔롯데와 부산롯데호텔의 재무건전성 개선과 사업 경쟁력 강화에 사용할 계획이다. 호텔롯데는 올해 상반기 영업이익 1356억원을 기록해 전년 동기 443억원보다 3배 이상 늘었다.
◆ 비주력 사업·유휴자산 정리 속도
롯데는 올해 들어 비주력 사업 지분과 유휴자산 매각을 이어가며 약 1조7300억원 규모의 자금을 확보했다.
롯데에너지머티리얼즈는 지난 5월 자회사 롯데에코월 지분 90%를 1708억원에 매각하는 계약을 체결했다. 롯데쇼핑과 롯데웰푸드는 분당물류센터를 1311억원에 매각했고, 롯데마트는 킨텍스점을 820억원에 처분했다. 롯데네슬레코리아 청주공장과 부지 매각 규모는 347억원이다.
롯데는 비주력 사업과 유휴자산을 정리해 확보한 자금을 핵심 사업 경쟁력 강화와 재무구조 개선에 투입한다는 방침이다.
◆ 롯데케미칼 사업재편도 본격화
롯데케미칼은 대산·여수공장을 중심으로 사업구조 개편을 추진하고 있다.
롯데케미칼 대산공장은 지난 6월 분할 절차를 마쳤으며, 1일 HD현대케미칼과 합병한 통합법인 'H&L어드밴스드'를 출범했다. 석유화학 업계와 정부가 추진해 온 사업재편이 기업 통합으로 이어진 첫 사례다.
여수공장도 지난 7월 사업재편계획 승인을 받은 뒤 관계사들과 통합 운영체계 구축을 위한 협의를 진행하고 있다. 생산 효율성과 원가 경쟁력을 높이기 위한 조치다.
롯데 관계자는 "주요 계열사의 상반기 실적 개선과 함께 이번 롯데렌탈 매각 승인으로 그룹의 수익성과 재무 건전성이 높아질 것으로 기대한다"며 "하반기에도 비주력 사업과 유휴자산 매각 등을 통해 구조조정에 속도를 낼 계획"이라고 말했다.
kji01@newspim.com