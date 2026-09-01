KAI, 하반기 대졸 신입 공개채용…미래 항공우주 인재 모집

AI 핵심 요약beta
- KAI가 1일부터 21일까지 대졸 신입을 공채했다.
- KAI는 전국 20여개 대학서 캠퍼스 리크루팅을 했다.
- KAI는 직업계고 기술인재 육성 MOU도 체결했다.
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[서울=뉴스핌] 김지헌 기자=한국항공우주산업(KAI)이 2026년 하반기 대졸 신입사원 공개채용을 진행한다.
KAI는 1일부터 21일까지 공식 채용 홈페이지를 통해 하반기 대졸 신입사원 지원서를 접수한다고 밝혔다.
채용 분야는 ▲연구개발(AI·AX 개발, 항공전자, 소프트웨어 등) ▲운영(생산관리·기술, 품질, 구매, 고객지원) ▲사업(영업·사업관리) ▲경영(원가, ICT) 등 전 직군이다. KAI는 차세대 성장동력 확보와 미래 사업 확대를 위한 인력을 중점적으로 채용할 계획이다.
KAI는 채용 기간에 맞춰 오는 18일까지 전국 20여개 대학에서 캠퍼스 리크루팅도 진행한다. 해당 대학 재학생뿐 아니라 졸업생과 타 대학 학생 등 KAI 입사에 관심 있는 사람은 누구나 참여할 수 있다.
캠퍼스 리크루팅에는 해당 대학 출신 현직자들이 참여해 직무 상담과 자기소개서 작성, 면접 전략 등 취업 관련 정보를 제공할 예정이다.
특히 오는 18일 KAIST에서는 김종출 KAI 사장이 직접 CEO 설명회를 열고 '뉴 에어로스페이스(New Aerospace)'와 KAI의 미래 비전을 소개한다.
KAI 관계자는 "KF-21 양산 본격화와 더불어 차세대 공중전투체계, 우주·위성 사업 등 미래 항공우주 산업을 선도할 핵심 동력을 확보하고 있다"며 "K-방산의 미래를 함께 이끌어 나갈 도전적이고 실행력 있는 인재를 기대한다"고 말했다.
KAI는 대졸 신입 채용과 함께 항공우주 분야 기술인력 육성에도 나선다. 이날 교육부와 서울 여의도 FKI 컨퍼런스센터에서 '직업계고 기술인재 취업 활성화를 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다.
협약에 따라 KAI는 직업계고 1·2학년 학생에게 직무 진단과 교육, 직무 체험 기회를 제공하고, 3학년 학생에게는 항공·우주 분야 채용 연계형 직무교육 과정을 운영할 예정이다.
협약식 이후 열린 채용 설명회에는 전국 직업계고 항공·기계·전기전자 분야 교원과 학생 등 200여명이 참석했다.
heoneykim@newspim.com