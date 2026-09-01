스마일게이트 '에픽세븐', 출시 8주년 이용자 행사 개최

AI 핵심 요약beta
- 스마일게이트가 1일 에픽세븐 8주년 행사 열었다.
- 행사는 지난달 29일 서울 신촌서 160명과 진행했다.
- 골든벨·밋업·굿즈마켓 등으로 팬과 소통했다.
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[서울=뉴스핌] 정승원 기자, 심재민 인턴기자 = 스마일게이트는 슈퍼크리에이티브가 개발한 모바일 턴제 전략 RPG '에픽세븐'의 출시 8주년을 기념해 오프라인 이용자 행사 '영속의 계승제'를 개최했다고 1일 밝혔다.
영속의 계승제는 지난달 29일 서울 신촌 현대백화점 일러스타 스테이지에서 이용자 160명을 초청해 진행됐다.
행사에는 에픽세븐 개발을 총괄하는 탁광진 PD와 허대균 DD(Development Director)가 참석해 이용자들과 만났다. 이동진 캐스터와 게임 속 '리제트'의 목소리를 맡은 차영희 성우, 코스프레 모델 등도 참여했다. 행사는 에픽세븐 공식 유튜브 채널을 통해 생중계됐다.
현장에서는 에픽세븐과 관련된 50개 문제를 푸는 '에픽세븐 도전! 골든벨'과 개발진 밋업 등이 진행됐다. 탁광진 PD와 허대균 DD는 이용자들의 질문에 답하고 신규 콘텐츠 '혼돈의 부름'을 이용자와 함께 플레이했다.
에픽세븐 크리에이터 6팀이 제작한 굿즈를 판매하는 창작 마켓과 리듬게임 '리듬서퍼'를 체험할 수 있는 미니 게임존도 운영됐다.
한편 신촌 현대백화점 지하 2층에서는 오는 30일까지 에픽세븐 컬래버레이션 카페가 운영된다. 에픽세븐 스토리를 활용한 식음료와 굿즈를 판매하며 사전예약 또는 현장 대기를 통해 입장할 수 있다.
flurry327@newspim.com