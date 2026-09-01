던킨, 90년 전통 '학화호도과자'와 협업 신제품 2종 내놔

AI 핵심 요약beta
- 던킨은 1일 학화호도과자 협업 신제품 2종을 출시했다.
- 신제품은 학화호도 먼치킨 세트와 학화호도 앙버터다.
- 전국 매장 판매하며 원더스 강남·청담점은 4종도 선보인다.
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 던킨이 가을을 맞아 90년 전통의 호두과자 브랜드 '할머니학화호도과자'(이하 학화호도과자)와 협업한 신제품 2종을 출시했다.
학화호도과자는 1934년 천안에서 시작해 90년 넘게 전통을 이어온 간식 브랜드로, 최근에는 '말차 호도과자'와 '앙버터 호도과자' 등을 선보이며 젊은 세대로 고객층을 넓혀가고 있다.
던킨은 호두·팥·백앙금 등 호두과자의 핵심 재료를 도넛에 접목했으며, 학화호도과자의 브랜드 정체성을 살리기 위해 고유 표기인 '호도'를 제품명에 그대로 적용했다.
신제품은 '학화호도 먼치킨 세트(5개입)'와 '학화호도 앙버터' 2종이다. 먼치킨 세트는 한입 크기 먼치킨 속에 팥앙금을 채운 제품이며, 앙버터는 팥앙금에 구운 호두와 버터를 더했다. 두 제품은 전국 던킨 매장에서 판매된다.
플래그십 매장인 원더스 강남점·청담점에서는 '앙금', '백앙금', '말차', '쫀득' 등으로 구성된 '학화호도 먼치킨 4종 및 세트'도 추가로 선보인다.
던킨 관계자는 "추석을 앞두고 남녀노소 누구나 즐길 수 있도록 준비한 만큼, 가족이나 지인과 함께 특별한 맛을 즐겨보시길 바란다"고 말했다.
fineview@newspim.com